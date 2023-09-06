Кубок України серед Аматорів: "Титан Одеса" та "Денгофф" зіграли внічию

Віталій Балашов в цьому матчі пішов без голу. Фото: Надія Дев'ятіна

Сьогодні на одеському стадіоні "Іван" відбувся матч Кубка України серед аматорських команд. "Титан Одеса" приймав "Денгофф" з села Денихівка, Київської області.

Подробиці поєдинку в матеріалі Новини.LIVE.

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Фаворитом зустрічі вважався одеський клуб, який чудово стартував у чемпіонаті України серед аматорів, але "Денгофф" у першому таймі приємно здивував своєю грою та кількома небезпечними моментами біля воріт Валерія Даскалиці.

Команди подякували ЗСУ перед матчем. Фото: Надія Дев'ятіна

Ну а на 39-й хвилині чудова комбінація гостей призвела до того, що Тимофій Листопад класно пробив метрів з 16-ти у правий кут — без шансів для голкіпера. До слова, після цього Даскалиця був замінений через певні проблеми зі здоров’ям.

Тренер знайшов слова

У перерві Юрій Куліш, певно, знайшов правильні слова для своїх підопічних, зробив багато замін, команда заграла набагато активніше, ніж у першому таймі. З замінами та пришвидшенням гри прийшли й небезпечні моменти, а на 74-й хвилині Роман Онищенко заробив пенальті, який холоднокровно реалізував його тезка — Опря.

Капітан Швидерський відбирає м'яч у суперника. Фото: Надія Дев'ятіна

Одесити намагалися вирвати перемогу у цій грі, до того ж, останні хвилин десять вони грали у більшості, адже ціною червоної картки свою команду з Київщини врятував воротар Ігор Румянцев (зіграв руками за межами штрафного майданчика, коли м’яч летів у порожні ворота). Втім, перемогти "титанівців" цього разу не змогли.

Мабуть, вони залишили свої наступні голи на виїзний поєдинок, який відбудеться за тиждень у Денихівці на місцевій "Денгофф Арені". Але перед цим ще відбудеться зустріч у Чемпіонаті України серед Аматорів проти прямого конкурента — "Штурма" на виїзді.

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