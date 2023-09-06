Кубок Украины среди Аматоров: "Титан Одесса" и "Денгофф" сыграли вничью

Виталий Балашов в этом матче ушел без гола. Фото: Надежда Девятина

Сегодня на одесском стадионе "Иван" прошел матч Кубка Украины среди аматорских команд. "Титан Одесса" принимал "Денгофф" из села Дениховка Киевской области.

Подробности поединка в материале Новини.LIVE.

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Фаворитом встречи считался одесский клуб, отлично стартовавший в чемпионате Украины среди любителей, но "Денгофф" в первом тайме приятно удивил своей игрой и несколькими опасными моментами у ворот Валерия Даскалицы.

Команды поблагодарили ВСУ перед матчем. Фото: Надежда Девятина

Ну а на 39-й минуте отличная комбинация гостей привела к тому, что Тимофей Ноябрь классно пробил метров с 16 в правый угол — без шансов для голкипера. К слову, после этого Даскалица был заменен из-за определенных проблем со здоровьем.

Тренер нашел слова

В перерыве Юрий Кулиш, наверное, нашел правильные слова для своих подопечных, сделал много замен, команда заиграла гораздо активнее, чем в первом тайме. С заменами и ускорением игры пришли и опасные моменты, а на 74-й минуте Роман Онищенко заработал пенальти, хладнокровно реализовал его тезка — Опря.

Капитан Свидерский отбирает мяч у соперника. Фото: Надежда Девятина

Одесситы пытались вырвать победу в этой игре, к тому же последние минут десять они играли в большинстве, ведь ценой красной карточки свою команду из Киевщины спас вратарь Игорь Румянцев (сыграл руками за пределами штрафной площадки, когда мяч летел в пустые ворота). Впрочем, победить "титановцев" в этот раз не смогли.

По-видимому, они оставили свои следующие голы на выездной поединок, который состоится через неделю в Дениховке на местной "Денгофф Арене". Но перед этим еще состоится встреча в Чемпионате Украины среди Аматоров против прямого конкурента — "Штурма" на выезде.

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