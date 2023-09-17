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Победное шествие: "Титан Одесса" одолел "Пенуэл" в Кривом Роге

17 сентября 2023 12:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Победное шествие: "Титан Одесса" одолел "Пенуэл" в Кривом Роге
Онищенко и Васько останавливают соперника. Фото: ХФК "Пенуэл"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Титан Одесса продолжает победную серию в Чемпионате Украины среди Любителей. Пятую победу подопечные Юрия Кулиша одержали в Кривом Роге в противостоянии с Христианским футбольным клубом "Пенуэл".

Подробности противостояния в материале Новини.LIVE.

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Уже на 5-й минуте "титановцы" впервые опасно угрожали воротам соперника. Свидерский запустил передачей Кондратюка лицом к лицу с вратарем, а Егор мощно пробил прямо у кипера.

В общем, "зеленые" больше владели преимуществом, контролировали мяч, пытались загружать штрафную площадку соперника, но до ударов дело доходило не часто.

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Дубина борется за мяч. Фото: ХФК "Пенуэл"

На 28-й минуте Онищенко был близок, чтобы заработать пенальти, но рефери промолчал. На 30-й минуте еще Опря проверил вратаря дальним выстрелом.

Снова победу принес Мишуренко

Во втором тайме "Титан Одесса" продолжил наступление. На 56-й Швидерский пробил во вратаря, а спустя еще 2 минуты после углового головой выше.

На 65-й снова на дальний удар отважился Опря, мяч пролетел у стойки.

А на 68-й минуте "Титан Одесса" открыл счет. Лаптев начал атаку навесом в штрафную, Мишуренко сразился, вратарь упал после удара Кондратюка, мяч попал в перекладину и Мишуренко был первым на добивании.

В итоге матч так и завершился со счетом 1:0 и подопечные Юрия Кулиша продолжают свое победное шествие в Чемпионате Украины среди Аматоров.

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