Победное шествие: "Титан Одесса" одолел "Пенуэл" в Кривом Роге
Титан Одесса продолжает победную серию в Чемпионате Украины среди Любителей. Пятую победу подопечные Юрия Кулиша одержали в Кривом Роге в противостоянии с Христианским футбольным клубом "Пенуэл".
Подробности противостояния в материале Новини.LIVE.
Уже на 5-й минуте "титановцы" впервые опасно угрожали воротам соперника. Свидерский запустил передачей Кондратюка лицом к лицу с вратарем, а Егор мощно пробил прямо у кипера.
В общем, "зеленые" больше владели преимуществом, контролировали мяч, пытались загружать штрафную площадку соперника, но до ударов дело доходило не часто.
На 28-й минуте Онищенко был близок, чтобы заработать пенальти, но рефери промолчал. На 30-й минуте еще Опря проверил вратаря дальним выстрелом.
Снова победу принес Мишуренко
Во втором тайме "Титан Одесса" продолжил наступление. На 56-й Швидерский пробил во вратаря, а спустя еще 2 минуты после углового головой выше.
На 65-й снова на дальний удар отважился Опря, мяч пролетел у стойки.
А на 68-й минуте "Титан Одесса" открыл счет. Лаптев начал атаку навесом в штрафную, Мишуренко сразился, вратарь упал после удара Кондратюка, мяч попал в перекладину и Мишуренко был первым на добивании.
В итоге матч так и завершился со счетом 1:0 и подопечные Юрия Кулиша продолжают свое победное шествие в Чемпионате Украины среди Аматоров.
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