"Титан Одесса" стал чемпионом Одесской области и граундхопинг в Бочмановке

Максим Свидерский. Фото: Надежда Девятина

В то время, когда в Чемпионате Украины среди любителей была пауза, у "Титана Одесса" появилось необходимое окно для выезда в область в Подольский район в гости к "Подолью" из Бочмановки. Там подопечные Юрия Кулиша оформили досрочное чемпионство.

Рассказ о селе и победе "титановцев" в материале Новини.LIVE.

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История села берет начало еще с 18 века, когда здесь жил местный господин Бочман. В честь него и назвали населенный пункт. Команда здесь начала играть еще с 70-х годов. Звезд с неба не хватали, но были призерами первенства района. Сейчас в селе проживает около 800 человек, есть школа и аграрное предприятие.

Три с половиной часа дороги и живописные виды сменились не очень удобным газоном. Трудно было правильно выбрать обувь для таких условий.

Потому и подобраться близко к воротам в первом тайме у гостей не получалось. Сработала дальняя артиллерия. Сначала капитан Максим Швидерский открыл счет на 16-й минуте, а затем Виталий Балашов на 30-й отлично обыграл соперников, прошел в центр и попал в дальнюю девятку.

Мишуренко бьет рекорды

Во втором тайме тренер Юрий Кулиш провел серию замен, но результат сделал главный бомбардир области Александр Мишуренко. Он отличился трижды в воротах соперников и обошел в списке "Топ-100 бомбардиров клуба Погорелова" таких мастеров, как Константин Балабанов и Валентин Полтавец. Теперь у него 15 голов.

Александр Мишуренко. Фото: Надежда Девятина

Еще один гол на свой счет записал Сергей Политило на 83-й минуте, а у хозяев отличился Денис Дехтяренко.

Таким образом, победа 6:1 и "Титан Одесса" досрочно оформил областное чемпионство. Впереди еще принципиальные матчи против "Березовки" и "Южной Пальмиры" НГУ, но турнирного значения у них уже нет.

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