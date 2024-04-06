Чемпионат Украины среди Аматоров — Титан Одесса разгромил киевский Атлет

Титановцы отмечают забитый гол. Фото: Надежда Девятина

Футбольный клуб "Титан Одесса" уверенно заработал 3 очка в первом официальном матче в весенней части сезона и вышел на первое место Чемпионата Украины среди Аматоров. В матче с киевским "Атлетом" одесситы провели 3 гола после перерыва.

Подробности матча — в материале Новини.LIVE.

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Первый тайм прошел в равной и интересной борьбе. Моменты были и у одной и другой команды. У хозяев надежно играл вратарь Валерий Даскалица и центральные защитники Александр Дубина и Евгений Ратушняк.

Оставили "зеленых" зимой Виталий Балашов и Сергей Политило. Зато в игру вступили новички Владислав Тимошевский на позиции левого защитника, опытный Александр Брынько в центре поля и Станислав Урсолов и Сергей Федоров в качестве вингеров.

В подкате играет Максим Швидерский. Фото: Надежда Девятина

Дважды главный арбитр мог ставить пенальти в ворота гостей, когда сбивали Урсолова и мог удалить за вторую желтую защитника "Атлета" Гаркушу, но отдыхать команды ушли при счете 0:0.

После тревоги хозяева забили трижды

В перерыве была объявлена воздушная тревога и начало второго тайма затянулось почти на полчаса. А по возвращении на поле гости начали ошибаться у собственных ворот. В конце концов, "титановцы" сумели открыть счет на 54-й минуте. Угловой исполнил Урсолов, вратарь отбил, а первым на добивании был Анатолий Гнатюк, эффектным ударом с разворота попавший в девятку.

Затем спустя еще 6 минут после паса Максима Свидерского отличился Александр Мишуренко. А точку в матче поставил Гузенко. Болельщики громко просили тренера дать ему шанс Виталий вышел на поле и им воспользовался.6

Станислав Урсолов сделал ассист. Фото: Надежда Девятина

Неплохо в игру вступили и другие новички: Романов, Белошицкий, Спиваченко, Антонов и Кербаль. В итоге яркая победа со счётом 3:0.

Следующий тур "Титан Одесса" пропускает, а через 2 недели проведет выездной матч в Кропивницком против "Зирки".

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