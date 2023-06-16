Чемпіонство "Денвер Наггетс" призвело до трагедії: двоє загиблих на святкуванні

"Денвер Наггетс" святкує перемогу у НБА. Фото: Reuters/Ron Chenoy

Баскетбольна команда "Денвер Наггетс" стала чемпіоном НБА. Тисячі вболівальників вийшли на вулиці міста, щоб відсвяткувати цю подію.

Під час урочистих заходів у Денвері сталася трагедія, повідомляє NBA Buzz.

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Незабаром після завоювання чемпіонського титулу команда "Денвер Наггетс" влаштувала парад у місті. Багато вболівальників прийшли привітати володарів титулу із завоюванням трофея.

Чемпіонський парад "Денвер Наггетс". Фото: Reuters/Isaiah J. Downing

Злочин під час святкування

Чемпіонські паради відбуваються у всьому світі після того, як команди виграють титули. Проте під час традиційного святкування у Денвері сталася трагедія.

Як мінімум двох людей було застрелено і ще кілька уболівальників постраждали недалеко від автобуса, в якому гравці "Денвер Наггетс" проводили парад. Крім цього, пожежна машина збила поліцейського, який зараз перебуває у важкому стані. Не виключено, що лікарям доведеться ампутувати йому ногу.

Поліція на місці трагедії. Фото: Reuters/Brian Willie

Все це сталося лише за два кілометри від домашнього стадіону "Денвер Наггетс". Поліція вже оточила периметр, проводиться розслідування. Урочисті заходи щодо перемоги у НБА мінімально скорочені. Поки що немає даних про затриманих громадян.

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