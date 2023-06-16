Чемпіонство "Денвер Наггетс" призвело до трагедії: двоє загиблих на святкуванні
Баскетбольна команда "Денвер Наггетс" стала чемпіоном НБА. Тисячі вболівальників вийшли на вулиці міста, щоб відсвяткувати цю подію.
Під час урочистих заходів у Денвері сталася трагедія, повідомляє NBA Buzz.
Незабаром після завоювання чемпіонського титулу команда "Денвер Наггетс" влаштувала парад у місті. Багато вболівальників прийшли привітати володарів титулу із завоюванням трофея.
Злочин під час святкування
Чемпіонські паради відбуваються у всьому світі після того, як команди виграють титули. Проте під час традиційного святкування у Денвері сталася трагедія.
Як мінімум двох людей було застрелено і ще кілька уболівальників постраждали недалеко від автобуса, в якому гравці "Денвер Наггетс" проводили парад. Крім цього, пожежна машина збила поліцейського, який зараз перебуває у важкому стані. Не виключено, що лікарям доведеться ампутувати йому ногу.
Все це сталося лише за два кілометри від домашнього стадіону "Денвер Наггетс". Поліція вже оточила периметр, проводиться розслідування. Урочисті заходи щодо перемоги у НБА мінімально скорочені. Поки що немає даних про затриманих громадян.
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