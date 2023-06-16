Чемпионство "Денвер Наггетс" привело к трагедии: двое погибших на праздновании
Баскетбольная команда "Денвер Наггетс" стала чемпионом НБА. Тысячи болельщиков вышли на улицы города, чтобы отпраздновать это событие.
Во время торжественных мероприятий в Денвере произошла трагедия, сообщает NBA Buzz.
Вскоре после завоевания чемпионского титула команда "Денвер Наггетс" устроила парад в городе. Многие болельщики пришли поздравить обладателей титула с завоеванием трофея.
Преступление во время празднования
Чемпионские парады происходят во всем мире после того, как команды выигрывают титулы. Однако во время традиционного празднования в Денвере произошла трагедия.
Как минимум два человека были застрелены и еще несколько болельщиков пострадали недалеко от автобуса, в котором игроки "Денвер Наггетс" проводили парад. Помимо этого пожарная машина сбила полицейского, который сейчас находится в тяжелом состоянии. Не исключено, что врачам придется ампутировать ему ногу.
Все это произошло всего в двух километрах от домашнего стадиона "Денвер Наггетс". Полиция уже оцепила периметр, проводится расследование. Торжественные мероприятия по поводу победы в НБА минимально сокращены. Пока нет данных о задержанных гражданах.
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