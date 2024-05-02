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Чемпіону світу-2022 загрожують наркоторговці — про кого йдеться

2 травня 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чемпіону світу-2022 загрожують наркоторговці — про кого йдеться
Збірна Аргентини на Кубку світу в Катарі. Фото: instagram.com/angeldimariajm/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Один із чемпіонів світу 2022 року у складі збірної Аргентини не може повернутися на батьківщину. Місцеві злочинці загрожують розправою футболісту та його родині.

Через обіцянки аргентинського наркокартелю вбити спортсмена він відмовився підписати контракт із клубом "Росаріо Сентраль", повідомляє Mundo Deportivo.

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Відомий футболіст Анхель Ді Марія нескоро зможе повернутись до рідної Аргентини. Декілька років тому 36-річний півзахисник розгнівав місцевих злочинців, які пообіцяли помститися гравцеві.

Анхель Ді Марія
Анхель Ді Марія (ліворуч) у складі "Бенфіки". Фото: instagram.com/angeldimariajm/

Конфлікт Ді Марії з картелем

Футболіст був одним зі свідків звинувачення у справі поліції Аргентини проти місцевого наркокартеля. Показання Анхеля допомогли відправити за ґрати кількох злочинців. Однак після цього бандити мріють про помсту та готові далеко зайти у бажанні покарати Ді Марію.

Нещодавно стало відомо, що наступного сезону чемпіон світу-2022 хоче повернутися до рідного клубу "Росаріо Сентраль". Після цього Ді Марія отримав декілька нових погроз від злочинців. Вони загрожували не лише самому Анхелю, а й сім'ї гравця.

Ді Марія відмовився від ідеї повернутися до "Росаріо". Поки не відомо, де він продовжить кар'єру, але це точно не буде Аргентина.

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Тухель знайшов новий клуб перед матчем "Баварії" з "Реалом".

спорт
футбол
наркоторгівля
Збірна Аргентини з футболу
Анхель Ді Марія

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