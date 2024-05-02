Чемпиону мира-2022 угрожают наркоторговцы — о ком речь

Сборная Аргентины на Кубке Мира в Катаре. Фото: instagram.com/angeldimariajm/

Один из чемпионов мира 2022 года в составе сборной Аргентины не может вернуться на родину. Местные преступники угрожают расправой футболисту и его семье.

Из-за обещаний аргентинского наркокартеля убить спортсмена он отказался подписать контракт с клубом "Росарио Сентраль", сообщает Mundo Deportivo.

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Известный футболист Анхель Ди Мария нескоро сможет вернуться в родную Аргентину. Несколько лет назад 36-летний полузащитник разгневал местных преступников, которые пообещали отомстить игроку.

Анхель Ди Мария (слева) в составе "Бенфики". Фото: instagram.com/angeldimariajm/

Конфликт Ди Марии с картелем

Футболист был одним из свидетелей обвинения по делу полиции Аргентины против местного наркокартеля. Показания Анхеля помогли отправить за решетку нескольких преступников. Однако после этого бандиты мечтают о мести и готовы далеко зайти в желании наказать Ди Марию.

Недавно стало известно, что в следующем сезоне чемпион мира-2022 хочет вернуться в родной клуб "Росарио Сентраль". После этого Ди Мария получил несколько новых угроз от преступников. Они угрожали не только самому Анхелю, но и семье игрока.

Ди Мария отказался от идеи вернуться в "Росарио". Пока не известно, где он продолжит карьеру, но это точно будет не Аргентина.

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