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Месси сделал дубль и отдал два ассиста за Интер Майами

28 апреля 2024 10:39
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Месси сделал дубль и отдал два ассиста за Интер Майами
Месси против Кеслера. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Легендарный Лионель Месси продолжает покорять МЛС. В очередном матче за "Интер Майами" он забил два мяча и отдал две голевые передачи в противостоянии с "Нью-Ингленд Революшн".

Подробности успехов аргентинца — в материале Новини.LIVE.

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С первых минут в составе "Интера" находились на поле только двое из четырех эксигровцев "Барселоны": Лионель Месси и Серхио Бускетс, тогда как Хорди Альба и украинский центральный защитник Сергей Кривцов не участвовали в игре, Луис Суарес появился на поле только посреди второго тайма.

И уже на первой минуте нападающий хозяев поля Томас Чанкалай забил с передачи из глубины. Однако команду Таты Мартино снова спас Месси, и уже к завершению первого тайма на его счету был забитый мяч.

Был ли первый ассист

Этого оказалось достаточно для выравнивания положения до перерыва и контроля над игрой. В итоге Месси записал на свой счет второй гол Интера, после чего принялся отдавать ассисты на Кремаски и Луиса Суареса. Правда, первый голевой пас могли причислить аргентинцу только в контексте регламента местной лиги.

Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца. 

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Лионель Месси
Интер Майами
Сергей Кривцов
Луис Суарес

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