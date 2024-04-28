Месси сделал дубль и отдал два ассиста за Интер Майами
Легендарный Лионель Месси продолжает покорять МЛС. В очередном матче за "Интер Майами" он забил два мяча и отдал две голевые передачи в противостоянии с "Нью-Ингленд Революшн".
Подробности успехов аргентинца — в материале Новини.LIVE.
С первых минут в составе "Интера" находились на поле только двое из четырех эксигровцев "Барселоны": Лионель Месси и Серхио Бускетс, тогда как Хорди Альба и украинский центральный защитник Сергей Кривцов не участвовали в игре, Луис Суарес появился на поле только посреди второго тайма.
Продолжительность stunning winner but see the celebration— ganesh🇦🇷 (@breathMessi21) April 28, 2024
then is Ronaldo, который добивается cringe suii celebration в 7-0 wins когда league is already lost pic.twitter.com/FHjFKoAYfq
И уже на первой минуте нападающий хозяев поля Томас Чанкалай забил с передачи из глубины. Однако команду Таты Мартино снова спас Месси, и уже к завершению первого тайма на его счету был забитый мяч.
Был ли первый ассист
Этого оказалось достаточно для выравнивания положения до перерыва и контроля над игрой. В итоге Месси записал на свой счет второй гол Интера, после чего принялся отдавать ассисты на Кремаски и Луиса Суареса. Правда, первый голевой пас могли причислить аргентинцу только в контексте регламента местной лиги.
🚨Watch: Lionel Messi скоро другой goal. How many times has he done that he is just inevitable ❤️🤩— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) Август 28, 2024
Inter Miami 1-1 New England pic.twitter.com/iqcQLhrMFe
Напомним, Лунин решил уйти из "Реала" — за него борются два топ-клуба. Однако появился еще один претендент на украинца.
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