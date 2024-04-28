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Мессі зробив дубль та віддав два асисти за Інтер Маямі

28 квітня 2024 10:39
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мессі зробив дубль та віддав два асисти за Інтер Маямі
Мессі проти Кеслера. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Легендарний Ліонель Мессі продовжує підкорювати МЛС. У черговому матчі за "Інтер Маямі" він забив два м’ячі та віддав дві гольові передачі у протистоянні із "Нью-Інгленд Революшн".

Подробиці успіхів аргентинця — у матеріалі Новини.LIVE.

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Із перших хвилин у складі "Інтера" перебували на полі тільки двоє з чотирьох ексгравців "Барселони": Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс, тоді як Хорді Альба та український центральний захисник Сергій Кривцов не брали участь у грі, Луїс Суарес з’явився на полі лише посеред другого тайму.

І вже на першій хвилині нападник господарів поля Томас Чанкалай забив із передачі з глибини. Однак команду Тати Мартіно знову врятував Мессі, і вже до завершення першого тайму на його рахунку був забитий м’яч.

Чи був перший асист

Цього виявилось достатньо для вирівнювання становища до перерви та подальшого контролю над грою. У підсумку Мессі записав на свій рахунок другий гол Інтера, після чого взявся віддавати асисти на Кремаскі та Луїса Суареса. Щоправда, перший гольовий пас могли зарахувати аргентинцю тільки в контексті регламенту місцевої ліги.

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Ліонель Мессі
Інтер Маямі
Сергій Кривцов
Луїс Суарес

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