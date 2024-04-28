Мессі зробив дубль та віддав два асисти за Інтер Маямі

Мессі проти Кеслера. Фото: Reuters

Легендарний Ліонель Мессі продовжує підкорювати МЛС. У черговому матчі за "Інтер Маямі" він забив два м’ячі та віддав дві гольові передачі у протистоянні із "Нью-Інгленд Революшн".

Подробиці успіхів аргентинця — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Із перших хвилин у складі "Інтера" перебували на полі тільки двоє з чотирьох ексгравців "Барселони": Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс, тоді як Хорді Альба та український центральний захисник Сергій Кривцов не брали участь у грі, Луїс Суарес з’явився на полі лише посеред другого тайму.

Scored a stunning winner but see the celebration



then there is Ronaldo who keeps doing cringe suii celebration in 7-0 wins when league is already lostpic.twitter.com/FHjFKoAYfq — ganesh🇦🇷 (@breathMessi21) April 28, 2024

І вже на першій хвилині нападник господарів поля Томас Чанкалай забив із передачі з глибини. Однак команду Тати Мартіно знову врятував Мессі, і вже до завершення першого тайму на його рахунку був забитий м’яч.

Чи був перший асист

Цього виявилось достатньо для вирівнювання становища до перерви та подальшого контролю над грою. У підсумку Мессі записав на свій рахунок другий гол Інтера, після чого взявся віддавати асисти на Кремаскі та Луїса Суареса. Щоправда, перший гольовий пас могли зарахувати аргентинцю тільки в контексті регламенту місцевої ліги.

🚨Watch: Lionel Messi scores another goal. How many times has he done that he is just inevitable ❤️🤩



Inter Miami 1-1 New England pic.twitter.com/iqcQLhrMFe — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) April 28, 2024

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

Шапаренко готовий до трансферу — куди "Динамо" продасть гравця.

Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану.

Кварацхелія назвав клуб, до якого влітку перейде з "Наполі".

Мудриком зацікавилися відомі клуби — "Челсі" може продати гравця.