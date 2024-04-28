Мессі зробив дубль та віддав два асисти за Інтер Маямі
Легендарний Ліонель Мессі продовжує підкорювати МЛС. У черговому матчі за "Інтер Маямі" він забив два м’ячі та віддав дві гольові передачі у протистоянні із "Нью-Інгленд Революшн".
Подробиці успіхів аргентинця — у матеріалі Новини.LIVE.
Із перших хвилин у складі "Інтера" перебували на полі тільки двоє з чотирьох ексгравців "Барселони": Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс, тоді як Хорді Альба та український центральний захисник Сергій Кривцов не брали участь у грі, Луїс Суарес з’явився на полі лише посеред другого тайму.
Scored a stunning winner but see the celebration— ganesh🇦🇷 (@breathMessi21) April 28, 2024
then there is Ronaldo who keeps doing cringe suii celebration in 7-0 wins when league is already lostpic.twitter.com/FHjFKoAYfq
І вже на першій хвилині нападник господарів поля Томас Чанкалай забив із передачі з глибини. Однак команду Тати Мартіно знову врятував Мессі, і вже до завершення першого тайму на його рахунку був забитий м’яч.
Чи був перший асист
Цього виявилось достатньо для вирівнювання становища до перерви та подальшого контролю над грою. У підсумку Мессі записав на свій рахунок другий гол Інтера, після чого взявся віддавати асисти на Кремаскі та Луїса Суареса. Щоправда, перший гольовий пас могли зарахувати аргентинцю тільки в контексті регламенту місцевої ліги.
🚨Watch: Lionel Messi scores another goal. How many times has he done that he is just inevitable ❤️🤩— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) April 28, 2024
Inter Miami 1-1 New England pic.twitter.com/iqcQLhrMFe
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