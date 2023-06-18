Чи існуватиме "Інгулець": у клубі залишилось п’ять гравців

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк на матчі клубу. Фото: ФК Інгулець

Після вильоту з УПЛ до Першої ліги у головного тренера "Інгульця" Владислава Лупашка можуть виникнути проблеми з комплектацією складу. У більшості гравців закінчуються контракти.

Лише п’ять гравців не отримають статус вільного агента, повідомляє ТаТоТаке.

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У "Інгульця" нові проблеми

Джерело повідомило, що на контракті з клубом після 30 червня залишаться лише 5 футболістів. У інших гравців вони закінчаться.

Зазначимо, що "Інгулець" за сезон змінив двох наставників. У першому колі посаду покинув Сергій Лавриненко, який наразі тренує "Верес". На друге коло УПЛ команду очолив Сергій Ковалець, якого звільнили після закінчення чемпіонату. В матчах за виживання команду тренував Владислав Лупашко.

Раніше президент клубу Олександр Поворознюк позбавив Лупашка статусу виконувача обов’язків та зробив молодого спеціаліста головним тренером.

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