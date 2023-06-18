Будет ли "Ингулец": в клубе осталось пять игроков

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк на матче клуба. Фото: ФК Ингулец

После вылета из УПЛ в Первую лигу у главного тренера "Ингульца" Владислава Лупашко могут возникнуть проблемы с комплектацией состава. У большинства игроков заканчиваются контракты.

Только пять игроков не получат статус свободного агента, сообщает ТаТоТаке.

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У "Ингульца" новые проблемы

Источник сообщил, что на контракте с клубом после 30 июня останутся всего 5 футболистов. У других игроков они закончатся.

Отметим, что "Ингулец" за сезон сменил двух наставников. В первом круге должность покинул Сергей Лавриненко, который сейчас тренирует "Верес". На второй круг УПЛ команду возглавил Сергей Ковалец, которого уволили после окончания чемпионата. В матчах за выживание команду тренировал Владислав Лупашко.

Ранее президент клуба Александр Поворознюк лишил Лупашко статуса исполняющего обязанности и сделал молодого специалиста главным тренером.

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