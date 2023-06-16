"Ингулец" получил нового главного тренера
"Ингулец" из Петрового после вылета в Первую лигу определился с новым полноценным главным тренером. Им будет Владислав Лупашко.
Ранее молодой специалист был исполняющим обязанности, сообщает пресс-служба клуба.
Отметим, что именно под руководством Лупашко команда проиграла стыковые матчи ЛНЗ.
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36-летний специалист стал исполняющим обязанности после отставки опытного тренера Сергея Ковальца, с которым команда финишировал 14-м в УПЛ.
Под руководством Лупашко "Ингулец" проиграл в двухматчевом противостоянии с ЛНЗ (1:1, 1:2) в стыковых матчах за право остаться в УПЛ.
Клуб вылетел в Первую лигу, где проведет следующий сезон.
Ранее Лупашко работал в тренерских штабах Сергея Лавриненко и Сергея Ковальца.
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