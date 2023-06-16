"Ингулец" получил нового главного тренера

Лупашко стал главным тренером Ингульца. Фото: скрин-шот

"Ингулец" из Петрового после вылета в Первую лигу определился с новым полноценным главным тренером. Им будет Владислав Лупашко.

Ранее молодой специалист был исполняющим обязанности, сообщает пресс-служба клуба.

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36-летний специалист стал исполняющим обязанности после отставки опытного тренера Сергея Ковальца, с которым команда финишировал 14-м в УПЛ.

Под руководством Лупашко "Ингулец" проиграл в двухматчевом противостоянии с ЛНЗ (1:1, 1:2) в стыковых матчах за право остаться в УПЛ.

Клуб вылетел в Первую лигу, где проведет следующий сезон.

Ранее Лупашко работал в тренерских штабах Сергея Лавриненко и Сергея Ковальца.

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