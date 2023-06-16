"Інгульець" отримав нового головного тренера
"Інгульець" із Петрового після вильоту до Першої ліги визначився з новим повноцінним головним тренером. Ним буде Владислав Лупашко.
Раніше молодий фахівець був виконувачем обов'язків, повідомляє прес-служба клубу .
Зазначимо, що саме під керівництвом Лупашка команда програла стикові матчі ЛНЗ.
У клубі поставили на перспективного, але недосвідченого фахівця
36-річний фахівець став виконувачем обов'язків після відставки досвідченого тренера Сергія Ковальця, з яким команда фінішував 14-ю в УПЛ.
Під керівництвом Лупашка "Інгулець" програв у двоматчевому протистоянні з ЛНЗ (1:1, 1:2) у стикових матчах за право залишитися в УПЛ.
Клуб вилетів до Першої ліги, де проведе наступний сезон.
Раніше Лупашко працював у тренерських штабах Сергія Лавриненка та Сергія Ковальця.
Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.
Форвард Артем Довбик замінить відомого форварда у топ-клубі.
Донецький "Шахтар" може очолити безробітний тренер
Президента УАФ Андрія Павелко заарештовано: що відомо.
Поліція затримала дружину високопоставленого футбольного чиновника за п'яне водіння.
Матч відбору на Євро-2022 Північна Македонія Україна обслужить скандальний арбітр.