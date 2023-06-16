"Інгульець" отримав нового головного тренера

Лупашко став головним тренером Інгульця. Фото: скрін-шот

"Інгульець" із Петрового після вильоту до Першої ліги визначився з новим повноцінним головним тренером. Ним буде Владислав Лупашко.

Раніше молодий фахівець був виконувачем обов'язків, повідомляє прес-служба клубу .

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Зазначимо, що саме під керівництвом Лупашка команда програла стикові матчі ЛНЗ.

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36-річний фахівець став виконувачем обов'язків після відставки досвідченого тренера Сергія Ковальця, з яким команда фінішував 14-ю в УПЛ.

Під керівництвом Лупашка "Інгулець" програв у двоматчевому протистоянні з ЛНЗ (1:1, 1:2) у стикових матчах за право залишитися в УПЛ.

Клуб вилетів до Першої ліги, де проведе наступний сезон.

Раніше Лупашко працював у тренерських штабах Сергія Лавриненка та Сергія Ковальця.

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