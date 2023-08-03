Чигринський найближчими днями підпише контракт із "Шахтарем": медогляд пройдено
Донецький "Шахтар" невдовзі підпише нового досвідченого гравця, який посилить центр захисту. Він має замінити травмованого Валерія Бондаря.
Звісно, йдеться про Дмитра Чигринського, який вже пройшов медогляд.
Також "Шахтар" підписав молодого та талановитого ізраїльського центрального захисника Става Лемкіна, на якого в клубі дивляться як на перспективу.
Чигринський вже втретє перейде в "Шахтар"
За інформацією джерела, сьогодні Чигринський пройшов медогляд у "Шахтарі", після якого буде підписано контракт.
36-річний захисник вперше перейшов у "Шахтар" із "Галичини-Карпати" у 2002 році, у 2009-му він став гравцем "Барселони", але вже через сезон повернувся в донецький клуб, де вже не зміг вийти на колишній рівень.
В 2015 році Чигринський пішов з "Шахтаря" в "Дніпро", де провів лише сезон. З 2016-го Дмитро 5 років грав за грецький АЕК. Останні два сезони футболіст виступає за "Іонікос".
Чигринський наразі має чинний контракт з "Іонікосом", дія якого завершиться у 2024 році. Трансферна вартість гравця становить 200 тисяч євро.
Минулого сезону Чигринський провів за "Іонікос" 26 матчів, у яких забив один м’яч. Разом з Дмитром грецький клуб вилетів у другу лігу.
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