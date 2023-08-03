Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Чигринський найближчими днями підпише контракт із "Шахтарем": медогляд пройдено arrow

Чигринський найближчими днями підпише контракт із "Шахтарем": медогляд пройдено

3 серпня 2023 21:36
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Чигринський найближчими днями підпише контракт із "Шахтарем": медогляд пройдено
Дмитро Чигринський. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" невдовзі підпише нового досвідченого гравця, який посилить центр захисту. Він має замінити травмованого Валерія Бондаря.

Звісно, йдеться про Дмитра Чигринського, який вже пройшов медогляд.

Читайте також:

Також "Шахтар" підписав молодого та талановитого ізраїльського центрального захисника Става Лемкіна, на якого в клубі дивляться як на перспективу.

Чигринський вже втретє перейде в "Шахтар"

За інформацією джерела, сьогодні Чигринський пройшов медогляд у "Шахтарі", після якого буде підписано контракт.

36-річний захисник вперше перейшов у "Шахтар" із "Галичини-Карпати" у 2002 році, у 2009-му він став гравцем "Барселони", але вже через сезон повернувся в донецький клуб, де вже не зміг вийти на колишній рівень.

В 2015 році Чигринський пішов з "Шахтаря" в "Дніпро", де провів лише сезон. З 2016-го Дмитро 5 років грав за грецький АЕК. Останні два сезони футболіст виступає за "Іонікос".

Чигринський наразі має чинний контракт з "Іонікосом", дія якого завершиться у 2024 році. Трансферна вартість гравця становить 200 тисяч євро.

Минулого сезону Чигринський провів за "Іонікос" 26 матчів, у яких забив один м’яч. Разом з Дмитром грецький клуб вилетів у другу лігу.

Нагадаємо, Олександр Усик більше не найкращий боксер у світі: українця обійшли два "монстри".

До "Зорі" перейшов екс-гравець чемпіонату Італії.

Еліну Світоліна перемогла Касаткіну і вийшла до чвертьфіналу турніру WTA у Вашингтоні.

Стало відомо, скільки "Шахтарю" насправді запропонували за Анатолія Трубіна.

Зірки спорту, блогери, дружини футболістів та боєць UFC: хто привітав Зінченка та Седан.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Команда однодумців: Вадим Столар розповів про тих, з ким втілює благодійні проєкти

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз