Чигринський найближчими днями підпише контракт із "Шахтарем": медогляд пройдено

Дмитро Чигринський. Фото: Google

Донецький "Шахтар" невдовзі підпише нового досвідченого гравця, який посилить центр захисту. Він має замінити травмованого Валерія Бондаря.

Звісно, йдеться про Дмитра Чигринського, який вже пройшов медогляд.

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Чигринський вже втретє перейде в "Шахтар"

За інформацією джерела, сьогодні Чигринський пройшов медогляд у "Шахтарі", після якого буде підписано контракт.

36-річний захисник вперше перейшов у "Шахтар" із "Галичини-Карпати" у 2002 році, у 2009-му він став гравцем "Барселони", але вже через сезон повернувся в донецький клуб, де вже не зміг вийти на колишній рівень.

В 2015 році Чигринський пішов з "Шахтаря" в "Дніпро", де провів лише сезон. З 2016-го Дмитро 5 років грав за грецький АЕК. Останні два сезони футболіст виступає за "Іонікос".

Чигринський наразі має чинний контракт з "Іонікосом", дія якого завершиться у 2024 році. Трансферна вартість гравця становить 200 тисяч євро.

Минулого сезону Чигринський провів за "Іонікос" 26 матчів, у яких забив один м’яч. Разом з Дмитром грецький клуб вилетів у другу лігу.

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