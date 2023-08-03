Чигринский в ближайшие дни подпишет контракт с "Шахтером": медосмотр пройден

Дмитрий Чигринский. Фото: Google

Донецкий "Шахтер" подпишет нового опытного игрока, который усилит центр защиты. Он должен заменить травмированного Валерия Бондаря.

Конечно, речь идет о Дмитрии Чигринском, прошедшем медосмотр.

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Чигринский уже в третий раз перейдет в "Шахтер"

По информации источника, сегодня Чигринский прошел медосмотр в "Шахтере", после которого будет подписан контракт.

36-летний защитник впервые перешел в "Шахтер" из "Галичины-Карпаты" в 2002 году, в 2009-м он стал игроком "Барселоны", но уже через сезон вернулся в донецкий клуб, где уже не смог выйти на прежний уровень.

В 2015 году Чигринский ушел из "Шахтера" в "Днепр", где провел всего сезон. С 2016-го Дмитрий 5 лет играл за греческий АЭК. Последние два сезона футболист выступает за "Ионикос".

Чигринский сейчас имеет действующий контракт с "Ионикосом", действие которого завершится в 2024 году. Трансферная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне Чигринский провел за "Ионикос" 26 матчей, в которых забил один мяч. Вместе с Дмитрием греческий клуб вылетел во вторую лигу.

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