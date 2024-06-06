Усик пояснив, чим Ф'юрі його вразив під час бою

Чісора чи Ф'юрі — Усик назвав найскладнішого суперника у кар'єрі
Український боксер Олександр Усик став почесним гостем відомого спортивного шоу. Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі оцінив силу своїх найвідоміших суперників.
Олександр Усик порівняв Тайсона Ф'юрі з Дереком Чісорою в інтерв'ю YouTube-каналу 3 Knockdown Rule.
Місяць тому Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі та першим боксером, якому це вдалося зробити за 25 останніх років.
Усик оцінив силу Ф'юрі та Чісори
Українського боксера попросили обрати з його суперників бійця із найважчим ударом. Ведучий програми припустив, що таким спортсменом міг стати Тайсон Ф'юрі або Ентоні Джошуа.
Усик заявив, що дуже поважає Ф'юрі, попри те, що доводиться протистояти Тайсону на рингу. Олександр вважає британця видатним суперником та боксером. Усик назвав "Циганського короля" важким і розумним противником, проте не Ф'юрі завдав Олександру найбільших проблем під час бою.
"Найважчий удар був у Дерека Чісори. Їх дуже важко блокувати. Я ухилявся, відходив, захищався, але це було складно витримати", — розповів Усик.
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