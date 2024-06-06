Усик пояснив, чим Ф'юрі його вразив під час бою

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Український боксер Олександр Усик став почесним гостем відомого спортивного шоу. Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі оцінив силу своїх найвідоміших суперників.

Олександр Усик порівняв Тайсона Ф'юрі з Дереком Чісорою в інтерв'ю YouTube-каналу 3 Knockdown Rule.

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Місяць тому Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі та першим боксером, якому це вдалося зробити за 25 останніх років.

Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Усик оцінив силу Ф'юрі та Чісори

Українського боксера попросили обрати з його суперників бійця із найважчим ударом. Ведучий програми припустив, що таким спортсменом міг стати Тайсон Ф'юрі або Ентоні Джошуа.

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Усик заявив, що дуже поважає Ф'юрі, попри те, що доводиться протистояти Тайсону на рингу. Олександр вважає британця видатним суперником та боксером. Усик назвав "Циганського короля" важким і розумним противником, проте не Ф'юрі завдав Олександру найбільших проблем під час бою.

"Найважчий удар був у Дерека Чісори. Їх дуже важко блокувати. Я ухилявся, відходив, захищався, але це було складно витримати", — розповів Усик.

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