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Чісора чи Ф'юрі — Усик назвав найскладнішого суперника у кар'єрі

6 червня 2024 17:01
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Усик пояснив, чим Ф'юрі його вразив під час бою
Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик став почесним гостем відомого спортивного шоу. Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі оцінив силу своїх найвідоміших суперників.

Олександр Усик порівняв Тайсона Ф'юрі з Дереком Чісорою в інтерв'ю YouTube-каналу 3 Knockdown Rule.

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Місяць тому Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Український боксер став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі та першим боксером, якому це вдалося зробити за 25 останніх років.

Олександр Усик
Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Усик оцінив силу Ф'юрі та Чісори

Українського боксера попросили обрати з його суперників бійця із найважчим ударом. Ведучий програми припустив, що таким спортсменом міг стати Тайсон Ф'юрі або Ентоні Джошуа.

Олександр Усик
Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Усик заявив, що дуже поважає Ф'юрі, попри те, що доводиться протистояти Тайсону на рингу. Олександр вважає британця видатним суперником та боксером. Усик назвав "Циганського короля" важким і розумним противником, проте не Ф'юрі завдав Олександру найбільших проблем під час бою.

"Найважчий удар був у Дерека Чісори. Їх дуже важко блокувати. Я ухилявся, відходив, захищався, але це було складно витримати", — розповів Усик.

Нагадаємо, Зінченко попрощається з "Арсеналом" — відомий новий клуб українця.

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Польща — Україна — де і коли дивитися товариський матч.

бокс
Ентоні Джошуа
спорт
Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик

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