Олександр Усик відповів на пропозицію Двейна Джонсона — що сказав українець

Усик відповів на заклик голлівудського актора — що сказав українець
Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик відповів на пропозицію відомого голівудського актора Двейна Джонсона. Боксер зніметься разом з ним у фільмі "Нищівна машина".
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Усик звернувся до Джонсона
Українець заявив, що з нетерпінням чекає спільної роботи із Двейном Джонсоном. Відповідний допис зʼявився на сторінці боксера у мережі Instagram.
"Величезна повага. З нетерпінням чекаю на роботу з вами", — написав Усик.
Нещодавно зʼявилась інформація про те, що Олександр Усик візьме участь у зйомках фільму американського режисера Бенна Сафді. В ньому йтиме розповідь про борця та чемпіона MMA Марка Керра, якого зіграв Двейн "Скала" Джонсон.
Олександру дісталась роль українського кікбоксера зі змішаних бойових мистецтв Ігоря Вовчанчина, який бився з Керром у 1999 і 2000 році на Бійцівському чемпіонаті PRIDE.
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