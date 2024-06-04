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Усик відповів на заклик голлівудського актора — що сказав українець

4 червня 2024 19:23
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Олександр Усик відповів на пропозицію Двейна Джонсона — що сказав українець
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.usykaa
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик відповів на пропозицію відомого голівудського актора Двейна Джонсона. Боксер зніметься разом з ним у фільмі "Нищівна машина".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українець заявив, що з нетерпінням чекає спільної роботи із Двейном Джонсоном. Відповідний допис зʼявився на сторінці боксера у мережі Instagram.

"Величезна повага. З нетерпінням чекаю на роботу з вами", — написав Усик.

Скрін Усика
Скріншот. Фото: Instagram: usykaa

Нещодавно зʼявилась інформація про те, що Олександр Усик візьме участь у зйомках фільму американського режисера Бенна Сафді. В ньому йтиме розповідь про борця та чемпіона MMA Марка Керра, якого зіграв Двейн "Скала" Джонсон.

Олександру дісталась роль українського кікбоксера зі змішаних бойових мистецтв Ігоря Вовчанчина, який бився з Керром у 1999 і 2000 році на Бійцівському чемпіонаті PRIDE.

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бокс
фільм
Олександр Усик
Двейн Джонсон
актори

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