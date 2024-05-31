Промоутер Усика розповів, коли боксер завершить кар'єру
Олександр Усик за декілька місяців розпочне підготовку до реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Представник українського спортсмена Олександр Красюк відповів на запитання, чи збирається чемпіон світу завершувати кар'єру.
Усик ще не досяг того віку, в якому можна задуматися про відхід на пенсію, повідомляє Boxing-social.
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Це вже друга вагова категорія, в якій українець об'єднав усі пояси.
Усику виповнилося 37 років, і останнім часом він декілька разів коментував можливість завершити кар'єру найближчим часом. Проте промоутер боксера Олександра Красюк цього не підтвердив.
Коли Усик завершить кар'єру
Промоутер заявив, що у кожен боєць сам має вибрати момент для відходу з професійного спорту. Цей момент настає тоді, коли боксер вже не відчуває бажання прокидатися рано-вранці й проводити по три тренування на добу.
Усик проведе ще як мінімум один бій. Вже 21 грудня на нього чекає реванш з Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії.
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