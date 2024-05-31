Промоутер Усика рассказал, когда боксер завершит карьеру

Усик обнимает Кличко после победы над Фьюри. Фото: instagram.com/k2promotionsukraine

Александр Усик через несколько месяцев начнет подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри. Представитель украинского спортсмена Александр Красюк ответил на вопрос о том, собирается ли чемпион мира завершать карьеру.

Усик еще не достиг того состояния, когда можно задуматься об уходе на пенсию, сообщает Boxing-social.

Читайте также:

Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Это уже второй вес, в котором украинец объединил все пояса.

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/k2promotionsukraine

Усику уже 37 лет, и в последнее время он несколько раз комментировал возможность завершить карьеру в ближайшем будущем. Однако промоутер боксера Александра Красюк не подтвердил такую вероятность.

Когда Усик завершит карьеру

Промоутер заявил, что в каждый боец сам должен выбрать момент для ухода из профессионального спорта. Этот момент наступает тогда, когда боксер уже не чувствует желания просыпаться рано утром и проводить по три тренировки в сутки.

Усик проведет еще как минимум один бой. Уже 21 декабря его ждет реванш против Тайсона Фьюри. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

"Шахтер" продаст Судакова только при одном условии.

Ребров назвал задачи сборной Украины на Евро-2024.

Миколенко рассказал, сможет ли сыграть на Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.