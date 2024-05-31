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Промоутер Усика рассказал, когда боксер завершит карьеру

31 мая 2024 17:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Промоутер Усика рассказал, когда боксер завершит карьеру
Усик обнимает Кличко после победы над Фьюри. Фото: instagram.com/k2promotionsukraine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Александр Усик через несколько месяцев начнет подготовку к реваншу с Тайсоном Фьюри. Представитель украинского спортсмена Александр Красюк ответил на вопрос о том, собирается ли чемпион мира завершать карьеру. 

Усик еще не достиг того состояния, когда можно задуматься об уходе на пенсию, сообщает Boxing-social

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Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Это уже второй вес, в котором украинец объединил все пояса. 

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: instagram.com/k2promotionsukraine

Усику уже 37 лет, и в последнее время он несколько раз комментировал возможность завершить карьеру в ближайшем будущем. Однако промоутер боксера Александра Красюк не подтвердил такую вероятность. 

Когда Усик завершит карьеру 

Промоутер заявил, что в каждый боец сам должен выбрать момент для ухода из профессионального спорта. Этот момент наступает тогда, когда боксер уже не чувствует желания просыпаться рано утром и проводить по три тренировки в сутки. 

Усик проведет еще как минимум один бой. Уже 21 декабря его ждет реванш против Тайсона Фьюри. Поединок состоится в Саудовской Аравии. 

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бокс
Александр Красюк
Бой Усик — Фьюрі
спорт
Александр Усик

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