Александр Усик ответил на предложение Двейна Джонсона - что сказал украинец

Усик ответил на призыв голливудского актера — что сказал украинец
Абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик ответил на предложение известного голливудского актера Двейна Джонсона. Боксер снимется вместе с ним в фильме "Сокрушительная машина".
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Усик обратился к Джонсону
Украинец заявил, что с нетерпением ждет совместной работы с Двейном Джонсоном. Соответствующее сообщение появилось на странице боксера в сети Instagram.
"Огромное уважение. С нетерпением жду работы с вами", — написал Усик.
Недавно появилась информация, что Александр Усик примет участие в съемках фильма американского режиссера Бенна Сафди. В нем пойдет рассказ о борце и чемпионе MMA Марке Керре, которого сыграл Двейн "Скала" Джонсон.
Александру досталась роль украинского кикбоксера из смешанных боевых искусств Игоря Волчанчина, сражавшегося с Керром в 1999 и 2000 году на Бойцовском чемпионате PRIDE.
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