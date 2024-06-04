Александр Усик ответил на предложение Двейна Джонсона - что сказал украинец

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.usykaa

Абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик ответил на предложение известного голливудского актера Двейна Джонсона. Боксер снимется вместе с ним в фильме "Сокрушительная машина".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинец заявил, что с нетерпением ждет совместной работы с Двейном Джонсоном. Соответствующее сообщение появилось на странице боксера в сети Instagram.

"Огромное уважение. С нетерпением жду работы с вами", — написал Усик.

Скриншот. Фото: Instagram: usykaa

Недавно появилась информация, что Александр Усик примет участие в съемках фильма американского режиссера Бенна Сафди. В нем пойдет рассказ о борце и чемпионе MMA Марке Керре, которого сыграл Двейн "Скала" Джонсон.

Александру досталась роль украинского кикбоксера из смешанных боевых искусств Игоря Волчанчина, сражавшегося с Керром в 1999 и 2000 году на Бойцовском чемпионате PRIDE.

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