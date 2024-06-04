Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик ответил на призыв голливудского актера — что сказал украинец arrow

Усик ответил на призыв голливудского актера — что сказал украинец

4 июня 2024 19:23
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Александр Усик ответил на предложение Двейна Джонсона - что сказал украинец
Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.usykaa
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Абсолютный чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик ответил на предложение известного голливудского актера Двейна Джонсона. Боксер снимется вместе с ним в фильме "Сокрушительная машина".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Усик обратился к Джонсону

Украинец заявил, что с нетерпением ждет совместной работы с Двейном Джонсоном. Соответствующее сообщение появилось на странице боксера в сети Instagram.

"Огромное уважение. С нетерпением жду работы с вами", — написал Усик.

Скрін Усика
Скриншот. Фото: Instagram: usykaa

Недавно появилась информация, что Александр Усик примет участие в съемках фильма американского режиссера Бенна Сафди. В нем пойдет рассказ о борце и чемпионе MMA Марке Керре, которого сыграл Двейн "Скала" Джонсон.

Александру досталась роль украинского кикбоксера из смешанных боевых искусств Игоря Волчанчина, сражавшегося с Керром в 1999 и 2000 году на Бойцовском чемпионате PRIDE.

Напомним, "Динамо" может потерять Бражка — игроком интересуется топ клуб.

Флик попросил "Барселону" приобрести две мировые звезды, которые вернут клубу чемпионство.

Мбаппе получит от Реала 150 млн. евро и заберет номер Модрича.

Шевченко сделал Шольцу подарок во время матча Германия — Украина.

Нагельсман рассказал, какой игрок сборной Украины его удивил.

бокс
фильм
Александр Усик
Дуэйн Джонсон
актеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня