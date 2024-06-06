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Чисора или Фьюри — Усик назвал самого сложного соперника в карьере

6 июня 2024 17:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик объяснил, чем Фьюри его удивил во время боя
Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик стал почетным гостем известного спортивного шоу. Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе оценил силу своих самых известных соперников. 

Александр Усик сравнил Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule

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Месяц назад Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и первым боксером, которому это удалось сделать за 25 последних лет. 

Александр Усик
Александр Усик во время интервью. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Усик оценил силу Фьюри и Чисоры 

Украинского боксера попросили выбрать из его соперников бойца с самым тяжелым ударом. Ведущий программы предположил, что таким спортсменом мог оказаться Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа. 

Александр Усик
Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Усик заявил, что очень уважает Фьюри несмотря на то, что приходится противостоять Тайсону на ринге. Александр считает британца выдающимся соперником и боксером. Усик назвал "Цыганского короля" тяжелым и умным противником, однако не Фьюри доставил Александру наибольшие проблемы во время боя. 

"Самый тяжелый удар был у Дерека Чисоры. Их очень тяжело блокировать. Я уклонялся, отходил, защищался, но это было сложно выдержать", — рассказал Усик. 

Напомним, Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити". 

Лунин задумался об уходе из "Реала" после выгодного предложения от другого клуба. 

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.

бокс
Энтони Джошуа
спорт
Тайсон Фьюри
Александр Усик

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