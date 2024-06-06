Усик объяснил, чем Фьюри его удивил во время боя

Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский боксер Александр Усик стал почетным гостем известного спортивного шоу. Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе оценил силу своих самых известных соперников.

Александр Усик сравнил Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule.

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Месяц назад Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и первым боксером, которому это удалось сделать за 25 последних лет.

Александр Усик во время интервью. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Усик оценил силу Фьюри и Чисоры

Украинского боксера попросили выбрать из его соперников бойца с самым тяжелым ударом. Ведущий программы предположил, что таким спортсменом мог оказаться Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа.

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Усик заявил, что очень уважает Фьюри несмотря на то, что приходится противостоять Тайсону на ринге. Александр считает британца выдающимся соперником и боксером. Усик назвал "Цыганского короля" тяжелым и умным противником, однако не Фьюри доставил Александру наибольшие проблемы во время боя.

"Самый тяжелый удар был у Дерека Чисоры. Их очень тяжело блокировать. Я уклонялся, отходил, защищался, но это было сложно выдержать", — рассказал Усик.

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