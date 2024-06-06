Усик объяснил, чем Фьюри его удивил во время боя

Чисора или Фьюри — Усик назвал самого сложного соперника в карьере
Украинский боксер Александр Усик стал почетным гостем известного спортивного шоу. Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе оценил силу своих самых известных соперников.
Александр Усик сравнил Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule.
Месяц назад Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и первым боксером, которому это удалось сделать за 25 последних лет.
Усик оценил силу Фьюри и Чисоры
Украинского боксера попросили выбрать из его соперников бойца с самым тяжелым ударом. Ведущий программы предположил, что таким спортсменом мог оказаться Тайсон Фьюри или Энтони Джошуа.
Усик заявил, что очень уважает Фьюри несмотря на то, что приходится противостоять Тайсону на ринге. Александр считает британца выдающимся соперником и боксером. Усик назвал "Цыганского короля" тяжелым и умным противником, однако не Фьюри доставил Александру наибольшие проблемы во время боя.
"Самый тяжелый удар был у Дерека Чисоры. Их очень тяжело блокировать. Я уклонялся, отходил, защищался, но это было сложно выдержать", — рассказал Усик.
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