Родич Кахи Каладзе відвідав окупований український Луганськ

Мер Тбілісі Каха Каладзе. Фото: businessinsider.ge

Колишня зірка київського "Динамо" та збірної Грузії Каха Каладзе після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зайняв не проукраїнську позицію. Для мера Тбілісі все не так однозначно.

Як виявилося, у його сім'ї є люди, які відкрито підтримують Росію, повідомив Formula NEWS | English з посиланням на проросійського грузинського активіста Георгія Іремадзе.

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Paata Abuladze, husband sester of Georgian Dream Secretary General і Tbilisi Mayor Kakha Kaladze буде been spotted в Russia-закупівель Української місії Luhansk.

Photo of Mr Abuladze in Luhansk був запроваджений pro-Putin activist Giorgi Iremadze. Mr Abuladze is seeing… pic.twitter.com/TnIAgnPM4d - Formula NEWS | English (@FormulaGe) July 5, 2024

Родичі Каладзе їздять на окуповані території України

За інформацією Іремадзе, чоловік сестри Калдзе та соціалістичний політик й активіст Паата Абуладзе відвідав окупований Луганськ.

При цьому Абуладзе одягнений у футболку з буквою "Z", яка стала символом агресії Росії проти України.

Зазначимо, що Абуладзе не вперше побував на окупованій території Луганської області. Він також активно виступає на підтримку Росії.

Каладзе як футболіст здобув популярність у київському "Динамо", за яке грав із 1998 по 2001 роки. Під керівництвом Валерія Лобановського захисник провів 116 матчів, у яких забив 10 м'ячів.

Після "Динамо" грузинський футболіст виступав в італійському "Мілані" разом з Андрієм Шевченком.

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