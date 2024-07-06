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​​​​​​​Муж сестры Кахи Каладзе посетил Луганск в футболке с буквой "Z"

6 июля 2024 11:54
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Агабекян Карен
редактор
Родственник Кахи Каладзе посетил оккупированный украинский Луганск
Мэр Тбилиси Каха Каладзе. Фото: businessinsider.ge
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Агабекян Карен
редактор

Бывшая звезда киевского "Динамо" и сборной Грузии Каха Каладзе после начала полномасштабного российского вторжения в Украину занял не проукраинскую позицию. Для мэра Тбилиси все не так однозначно.

Как оказалось, в его семье есть люди, открыто поддерживающие Россию, сообщил Formula NEWS | English со ссылкой на пророссийского грузинского активиста Георгия Иремадзе.

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По информации Иремадзе, муж сестры Калдзе и социалистический политик и активист Паата Абуладзе посетил оккупированный Луганск.

При этом Абуладзе одет в футболку с буквой "Z", которая стала символом агрессии России против Украины.

Отметим, что Абуладзе не впервые побывал на оккупированной территории Луганской области Украины. Он также активно выступает в поддержку России.

Каладзе как футболист получил известность в киевском "Динамо", за которое играл с 1998 по 2001 года. Под руководством Валерия Лобановского защитник провел 116 матчей, в которых забил 10 мячей.

После "Динамо" грузинский футболист выступал в итальянском "Милане" вместе с Андреем Шевченко.

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Грузия Луганская область Динамо Каха Каладзе

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