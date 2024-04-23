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Чорноморець намагається продати свого таланта в Динамо — ціну знижують вдвічі

23 квітня 2024 17:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Чорноморець намагається продати свого таланта в Динамо — ціну знижують вдвічі
Володимир Салюк у матчі проти "Шахтаря". Фото: "Чорноморець"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Одеський "Чорноморець" вийшов на київське "Динамо" та намагається продати одного зі своїх проєктних футболістів. Керівництво одеситів навіть робить величезні знижки для столичної команди.

Тим, кого хочуть продати, є центральний захисник Володимир Салюк, повідомив Телеграм-канал "Футбол з вертольота".

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Володимир Салюк у матчі проти "Кривбасу". Фото: "Чорноморець"

Салюка намагаються продати до "Динамо"

Можна припустити, що "Чорноморець" звернувся до "Динамо", тому що кияни раніше вже цікавилися футболістом. Другою причиною могли стати добрі стосунки між керівниками клубів після трансферу Максима Брагару.

Кияни могли забрати Брагару влітку безкоштовно, адже того закінчувався контракт. Проте клуб заплатить за футболіста та дозволить відіграти у команді до літа.

Щодо Салюка, то попередні переговори стартували від суми 1 млн доларів. Наразі ситуація змінилася і футболіста готові продати зі знижкою понад 50%.

Проблема "Чорноморця" у переговорному процесі полягає в тому, що Салюк не потрібен "Динамо". Кияни в команді U-17 знайшли Тараса Михавка, який також має гарний пас, але надійніший. У дуеті з ним можуть зіграти олдскульні центральні захисники Денис Попов та Максим Дячук.

Джерело вважає, що "Динамо" придбає Салюка лише в тому випадку, якщо його продадуть за 200-300 тисяч доларів.

21-річний Салюк цього сезону зіграв за "Чорноморець" 24 матчі. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його у 700 тисяч євро.

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футбол
Динамо
Чорноморець
Футбол трансфери
Володимир Салюк

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