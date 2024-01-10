Динамо все ж таки заплатить за Брагару

Півзахисник "Чорноморця" Максим Брагару. Фото: "Чорноморець"

Поки київське "Динамо" офіційно не повідомило про трансфер півзахисника "Чорноморця" Максима Брагару продовжують циркулювати чутки навколо нього. Наразі ще неясно, чи заплатять за футболіста.

За інформацією ТаТоТаке, за футболіста все ж таки заплатять кошти.

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Джерело повідомило, що угода щодо трансферу Брагару не була безкоштовною, попри інформацію, що поширюється.

"Зауважимо, що, незважаючи на інформацію, яка зараз поширюється у ЗМІ та тг-каналах, "Динамо" придбало Максима Брагару не безкоштовно. І цей трансфер не міг бути безкоштовним апріорі", — повідомило джерело.

Раніше з'являлася інформація, що Брагару підписав із "Динамо" попередній контракт і перейде до клубу після 30 червня як вільний агент.

У "Чорноморці" футболіст використовується як лівий захисник, а не гравець атаки, яким він є. Цього сезону Максим у 19 матчах зробив три гольові передачі.

Зазначимо, що "Динамо" на цю мить посідає п'яте місце в турнірній таблиці і має відставання на шість очок від лідерів "Кривбасу" та "Дніпра-1". При цьому у команди Олександра Шовковського на три матчі менше.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

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