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Динамо все ж таки заплатить за Брагару

10 січня 2024 17:55
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Агабекян Карен
редактор
Динамо все ж таки заплатить за Брагару
Півзахисник "Чорноморця" Максим Брагару. Фото: "Чорноморець"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поки київське "Динамо" офіційно не повідомило про трансфер півзахисника "Чорноморця" Максима Брагару продовжують циркулювати чутки навколо нього. Наразі ще неясно, чи заплатять за футболіста.

За інформацією ТаТоТаке, за футболіста все ж таки заплатять кошти.

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Джерело повідомило, що угода щодо трансферу Брагару не була безкоштовною, попри інформацію, що поширюється.

"Зауважимо, що, незважаючи на інформацію, яка зараз поширюється у ЗМІ та тг-каналах, "Динамо" придбало Максима Брагару не безкоштовно. І цей трансфер не міг бути безкоштовним апріорі", — повідомило джерело.

Раніше з'являлася інформація, що Брагару підписав із "Динамо" попередній контракт і перейде до клубу після 30 червня як вільний агент.

У "Чорноморці" футболіст використовується як лівий захисник, а не гравець атаки, яким він є. Цього сезону Максим у 19 матчах зробив три гольові передачі.

Зазначимо, що "Динамо" на цю мить посідає п'яте місце в турнірній таблиці і має відставання на шість очок від лідерів "Кривбасу" та "Дніпра-1". При цьому у команди Олександра Шовковського на три матчі менше.

Нагадаємо, "Динамо" може безкоштовно підписати іноземного захисника.

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