Динамо все же заплатит за Брагару
Пока киевское "Динамо" официально не сообщило о трансфере полузащитника "Черноморца" Максима Брагару продолжают циркулировать слухи вокруг него. Пока неясно, заплатят ли за футболиста.
По информации ТаТоТаке, за футболиста все же заплатят средства.
За Брагару могут заплатить
Источник сообщил, что соглашение по трансферу Брагару не было бесплатным, несмотря на распространяющуюся информацию.
"Заметим, что, несмотря на информацию, которая сейчас распространяется в СМИ и тг-каналах, "Динамо" приобрело Максима Брагару не бесплатно. И этот трансфер не мог быть бесплатным априори", — сообщил источник.
Ранее появлялась информация, что Брагару подписал с "Динамо" предварительный контракт и перейдет в клуб после 30 июня как свободный агент.
В "Черноморце" футболист используется как левый защитник, а не игроком атаки, которым он является. В текущем сезоне Максим в 19 матчах сделал три голевые передачи.
Отметим, что "Динамо" на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице и имеет отставание на шесть очков от лидирующих "Кривбасса" и "Днепра-1". При этом у команды Александра Шовковского на три матча меньше.
Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника.
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