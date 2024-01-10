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Динамо все же заплатит за Брагару

10 января 2024 17:55
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Агабекян Карен
редактор
Динамо все же заплатит за Брагару
Полузащитник "Черноморца" Максим Брагару. Фото: "Черноморец"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Пока киевское "Динамо" официально не сообщило о трансфере полузащитника "Черноморца" Максима Брагару продолжают циркулировать слухи вокруг него. Пока неясно, заплатят ли за футболиста.

По информации ТаТоТаке, за футболиста все же заплатят средства.

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Источник сообщил, что соглашение по трансферу Брагару не было бесплатным, несмотря на распространяющуюся информацию.

"Заметим, что, несмотря на информацию, которая сейчас распространяется в СМИ и тг-каналах, "Динамо" приобрело Максима Брагару не бесплатно. И этот трансфер не мог быть бесплатным априори", — сообщил источник.

Ранее появлялась информация, что Брагару подписал с "Динамо" предварительный контракт и перейдет в клуб после 30 июня как свободный агент.

В "Черноморце" футболист используется как левый защитник, а не игроком атаки, которым он является. В текущем сезоне Максим в 19 матчах сделал три голевые передачи.

Отметим, что "Динамо" на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице и имеет отставание на шесть очков от лидирующих "Кривбасса" и "Днепра-1". При этом у команды Александра Шовковского на три матча меньше.

Напомним, "Динамо" может бесплатно подписать иностранного защитника. 

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