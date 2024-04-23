Черноморец пытается продать Динамо своего таланта — цену снижают в два раза

Владимир Салюк в матче против "Шахтера". Фото: "Черноморец"

Одесский "Черноморец" вышел на киевское "Динамо" и пытается продать одного из своих проектных футболистов. Руководство одесситов даже делает огромные скидки для столичной команды.

Тем, кого хотят продать является центральный защитник Владимир Салюк, сообщил Телеграм-канал "Футбол с вертолета".

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Салюка пытаются продать в "Динамо"

Можно предположить, что "Черноморец" обратился к "Динамо" потому, что киевляне ранее уже интересовались футболистом. Второй причиной могли стать хорошие отношения между руководителями клубов после трансфера Максима Брагару.

Киевляне могли забрать Брагару летом бесплатно, ведь у того заканчивался контракт. Однако клуб заплатит за футболиста и позволит отыграть в команде до лета.

Относительно Салюка, то предыдущие переговоры стартовали от суммы в 1 млн долларов. Сейчас ситуация изменилась и футболиста готовы продать со скидкой более 50%.

Проблема "Черноморца" в переговорном процессе заключается в том, что Салюк не нужен "Динамо". Киевляне в команде U-17 нашли Тараса Михавко, который также обладает хорошим пасом, но более надежный. В дуэте с ним могут сыграть олдскульные центральные защитники Денис Попов и Максим Дячук.

Источник считает, что "Динамо" купит Салюка лишь в том случае, если его продадут за 200-300 тысяч долларов.

21-летний Салюк в текущем сезоне сыграл за "Черноморец" 24 матча. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает его в 700 тысяч евро.

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