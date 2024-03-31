Чорноморець розтрощив Полісся, Кривбас здолав Верес
У суботу в УПЛ відбулось три матчі, в яких господарі зазнали поразок. "Шахтар" розтрощив "Оболонь" у Києві, "Чорноморець" не залишив камня на камені від "Полісся", а "Кривбас" впевнено переграв "Верес".
Підсумки зустрічей та відео — в матеріалі Новини.LIVE.
Вперше за 21 рік гравець "Чорноморця" відзначився хет-триком у матчах УПЛ. Востаннє це був Олександр Косирін у 2003-му. А цього разу Авагімяну знадобилось на три м’ячі 11 хвилин у другому таймі.
На 53-й хвилині Артур головою завершив подачу з правого флангу від Бадібанги на дальній кут воротарського. Далі він забив ще двічі, при чому на 64-й хвилині — зі штрафного.
Лише після цього "Полісся" відіграло один гол силами Кушніренка. Але на 78-й хвилині він же грубо сфолив проти Кузика, за що отримав заслужену другу жовту й пішов відпочивати достроково. Господарі в меншості пропустили ще один гол, який на свій рахунок записав Кузик.
"Чорноморець" підіймається на 8-му позицію та гратиме у середу у півфіналі Кубка України проти "Шахтаря".
Мрвальєвич перервав гольову серію вилученням
У грі "Вереса" з "Кривбасом" теж було вилучення у господарів. Наприкінці першого тайму червону отримав нападник Мрвальєвич, який забивав у трьох попередніх матчах.
У меншості рівненці двічі пропустили у другому таймі. У дебюті тайму простріл Дібанго з лівого флангу на ближній стійці підрізав у власні ворота Кучеренко. А точку в матчі поставив Луньов на 89-й хвилині.
Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.
Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.
Збірна України порівняно зі зразком п'ятирічної давності суттєво зросла в ціні.
Барселона запропонувала 17-річному юніору контракт із клаусулою в 1 млрд євро.
Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі.
Читайте Новини.LIVE!