Чорноморець розтрощив Полісся, Кривбас здолав Верес

Авагімян відзначився хет-триком. Фото: "Полісся"

У суботу в УПЛ відбулось три матчі, в яких господарі зазнали поразок. "Шахтар" розтрощив "Оболонь" у Києві, "Чорноморець" не залишив камня на камені від "Полісся", а "Кривбас" впевнено переграв "Верес".

Підсумки зустрічей та відео — в матеріалі Новини.LIVE.

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Вперше за 21 рік гравець "Чорноморця" відзначився хет-триком у матчах УПЛ. Востаннє це був Олександр Косирін у 2003-му. А цього разу Авагімяну знадобилось на три м’ячі 11 хвилин у другому таймі.

На 53-й хвилині Артур головою завершив подачу з правого флангу від Бадібанги на дальній кут воротарського. Далі він забив ще двічі, при чому на 64-й хвилині — зі штрафного.

Лише після цього "Полісся" відіграло один гол силами Кушніренка. Але на 78-й хвилині він же грубо сфолив проти Кузика, за що отримав заслужену другу жовту й пішов відпочивати достроково. Господарі в меншості пропустили ще один гол, який на свій рахунок записав Кузик.

"Чорноморець" підіймається на 8-му позицію та гратиме у середу у півфіналі Кубка України проти "Шахтаря".

Мрвальєвич перервав гольову серію вилученням

У грі "Вереса" з "Кривбасом" теж було вилучення у господарів. Наприкінці першого тайму червону отримав нападник Мрвальєвич, який забивав у трьох попередніх матчах.

У меншості рівненці двічі пропустили у другому таймі. У дебюті тайму простріл Дібанго з лівого флангу на ближній стійці підрізав у власні ворота Кучеренко. А точку в матчі поставив Луньов на 89-й хвилині.

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