Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Чорноморець розтрощив Полісся, Кривбас здолав Верес arrow

Чорноморець розтрощив Полісся, Кривбас здолав Верес

31 березня 2024 10:38
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Чорноморець розтрощив Полісся, Кривбас здолав Верес
Авагімян відзначився хет-триком. Фото: "Полісся"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У суботу в УПЛ відбулось три матчі, в яких господарі зазнали поразок. "Шахтар" розтрощив "Оболонь" у Києві, "Чорноморець" не залишив камня на камені від "Полісся", а "Кривбас" впевнено переграв "Верес".

Підсумки зустрічей та відео — в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Вперше за 21 рік гравець "Чорноморця" відзначився хет-триком у матчах УПЛ. Востаннє це був Олександр Косирін у 2003-му. А цього разу Авагімяну знадобилось на три м’ячі 11 хвилин у другому таймі.

На 53-й хвилині Артур головою завершив подачу з правого флангу від Бадібанги на дальній кут воротарського. Далі він забив ще двічі, при чому на 64-й хвилині — зі штрафного.

Лише після цього "Полісся" відіграло один гол силами Кушніренка. Але на 78-й хвилині він же грубо сфолив проти Кузика, за що отримав заслужену другу жовту й пішов відпочивати достроково. Господарі в меншості пропустили ще один гол, який на свій рахунок записав Кузик. 

"Чорноморець" підіймається на 8-му позицію та гратиме у середу у півфіналі Кубка України проти "Шахтаря".

Мрвальєвич перервав гольову серію вилученням

У грі "Вереса" з "Кривбасом" теж було вилучення у господарів. Наприкінці першого тайму червону отримав нападник Мрвальєвич, який забивав у трьох попередніх матчах.

У меншості рівненці двічі пропустили у другому таймі. У дебюті тайму простріл Дібанго з лівого флангу на ближній стійці підрізав у власні ворота Кучеренко. А точку в матчі поставив Луньов на 89-й хвилині. 

Нагадаємо, Лунін готується до зміни клубу — деталі трансферу.

Гвардіола вирішив піти з "Манчестер Сіті" — що відомо.

Збірна України порівняно зі зразком п'ятирічної давності суттєво зросла в ціні.

Барселона запропонувала 17-річному юніору контракт із клаусулою в 1 млрд євро.

Джокович мало не став жертвою шантажу з боку відомої моделі.

Чорноморець
УПЛ
Кривбасс
Верес
Полісся

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК