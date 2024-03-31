Черноморец разгромил Полесье, Кривбасс одолел Верес

Авагимян отличился хет-триком. Фото: "Полесье"

В субботу в УПЛ состоялось три матча, в которых хозяева потерпели поражение. "Шахтер" разбил "Оболонь" в Киеве, "Черноморец" не оставил камня на камне от "Полесья", а "Кривбасс" уверенно переиграл "Верес".

Итоги встреч и видео — в материале Новини.LIVE.

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Впервые за 21 год игрок "Черноморца" отличился хет-триком в матчах УПЛ. В последний раз это был Александр Косырин в 2003-м. А на этот раз Авагимяну понадобилось на три мяча 11 минут во втором тайме.

На 53-й минуте Артур головой завершил подачу с правого фланга от Бадибанги на дальний угол вратарской. Далее он забил еще дважды, причем на 64-й минуте со штрафного.

Только после этого "Полесье" отыграло один гол силами Кушниренко. Но на 78-й минуте он же грубо сфолил против Кузика, за что получил заслуженную вторую желтую и отправился отдыхать досрочно. Хозяева в меньшинстве пропустили еще один гол, на свой счет записавший Кузык.

"Черноморец" поднимается на 8-ю позицию и будет играть в среду в полуфинале Кубка Украины против "Шахтера".

Мрвальевич прервал голевую серию изъятием

В игре "Верес" с "Кривбассом" тоже было изъятие у хозяев. В конце первого красного тайма получил нападающий Мрвальевич, который забивал в трех предыдущих матчах.

В меньшинстве ровенцы дважды пропустили во втором тайме. В дебюте тайма прострел Дибанго с левого фланга на ближней стойке подрезал в свои ворота Кучеренко. А точку в матче поставил Лунев на 89-й минуте.

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