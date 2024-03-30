Швед вышел в старте и принес Шахтеру победу над Оболонью

Герой матча Марьян Швед принимает поздравления. Фото: "Шахтер"

В рамках 22-тура Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" поехал в Киев. Действующий чемпион сыграл с "Оболонью".

Матч завершился победой "горняков" со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч имени Шведа

Результат матча был предрешен в первом тайме благодаря игре правого вингера "Шахтера" Марьяна Шведа, который впервые в текущем сезоне вышел на поле в стартовом составе.

Сначала на 16-й минуте Швед пасом с центра поля разрезал защиту противника и вывел Сикана на свидание с Кичаком — 1:0.

На второй добавленной минуте к первому тайму Марьян забил сам. Лукьянчук подарил Шведу мяч возле своей штрафной и тот пробил в угол ворот — 2:0.

Еще через две минуты Швед заработал красную карточку для Суханова, который пошел в опасный подкат, а после ВАР его выгнали с поля.

Ожидаемо, что во втором тайме изменить ход матча "Оболонь" не смогла. При этом дончане очень долго не могли забить третий мяч. Моменты у "горняков" были, но мяч не летел в ворота даже из нескольких метров как у Кевина.

В добавленное к матчу время Швед сыграл в стеночку с Траоре и вышел на свидание с голкипером и обыграл его — 3:0.

"Оболонь" — "Шахтер" — 0:3

Голы: Сикан, 16, Швед 45+2, 90

"Оболонь": Кичак — Карась, Лукьянчук, Дубко — Грисьо (Осман, 81), Черненко (Нагаев, 80), Запорожец, Мороз, Прокопенко (Вишневский, 85) — Краснопир (Тарануха, 64), Суханов

"Шахтер": Ризник — Конопля (Гочолеишвили, 46), Бондарь, Матвиенко, Азаров — Крискевич (Степаненко, 46) — Швед, Бондарь, Судаков (Гомес, 60), Кевин (Эгиначу, 76) — Сикан (Траоре, 59)

Предупреждения: Грисьо, Дубко — Судаков, Траоре, Сикан

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