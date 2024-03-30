Швед вийшов у старті та приніс Шахтарю перемогу над Оболонню

Герой матчу Мар'ян Швед приймає вітання. Фото: "Шахтар"

У рамках 22-го туру Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" поїхав до Києва. Чинний чемпіон зіграв із "Оболонню".

Матч завершився перемогою "гірників" із рахунком 3:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч імені Шведа

Результат матчу був вирішений заздалегідь ще в першому таймі завдяки грі правого вінгера "Шахтаря" Мар'яна Шведа, який вперше в поточному сезоні вийшов на поле у стартовому складі.

Спочатку на 16-й хвилині Швед пасом із центру поля розрізав захист противника та вивів Сікана на побачення з Кічаком — 1:0.

На другій доданій хвилині до першого тайму Мар'ян забив сам. Лук'янчук подарував Шведу м'яч біля свого штрафного майданчика і той пробив у кут воріт — 2:0.

Ще за дві хвилини Швед заробив червону картку для Суханова, який пішов у небезпечний підкат, а після ВАР його вигнали з поля.

Очікувано в другому таймі змінити хід матчу "Оболонь" не змогла. При цьому донеччани дуже довго не могли забити третій м'яч. Моменти у "гірників" були, але м'яч не летів у ворота навіть із кількох метрів як у Кевіна.

У доданий до матчу час Швед зіграв у стіночку з Траоре і вийшов на побачення з голкіпером і обіграв його — 3:0.

"Оболонь" — "Шахтар" — 0:3

Голи: Сікан, 16, Швед 45+2, 90

"Оболонь": Кичак — Карась, Лук'янчук, Дубко — Грисьо (Осман, 81), Черненко (Нагієв, 80), Запорожець (Косовський, 46), Мороз, Прокопенко (Вишневський, 85) — Краснопір (Тарануха, 64), Суханов

"Шахтар": Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 46), Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів (Степаненко, 46) — Швед, Бондар, Судаков (Гомес, 60), Кевін (Егіналду, 76) — Сікан (Траоре, 59)

Попередження: Грисьо, Дубко — Судаков, Траоре, Сікан

Вилучення: Суханов, 45+7

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