"Чорноморець" вимагає реформи системи суддівства в українському футболі

Григорчук розкритикував систему суддівства після гри з "Ворсклою". ФК "Чорноморець"

Спочатку Роман Григорчук після поразки від "Ворскли", а згодом і футбольний клуб "Чорноморець" зробили гучну заяву про те, що система футбольного суддівства в Україні не витримує жодної критики. У клубу протягом кількох останніх місяців накопичуються питання, на які немає жодної відповіді.

Про це клуб написав у своїх соцмережах, передає портал Новини.LIVE.

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"Відразу зазначимо: ми розуміємо що питання щодо призначення пенальті в наші ворота за порушення правил в метрі від штрафного майданчика, непризначення пенальті у ворота суперника за нічийного рахунку, вилучення важливого гравця за неіснуючий фол напередодні гри проти лідера вже, як кажуть, за межею. Пропустили й забули", — йдеться у повідомленні.

Але на більш глобальні запитання одесити дуже хочуть знайти відповіді.

Серед основних запитань:

За яким принципом у нас призначають суддів на той чи інший матч?

Чому система ВАР в Україні досі не охоплює всі поєдинки туру, які граються протягом трьох днів?

Як призначають і готують арбітрів ВАР? Іноді складається враження, що між нашим ВАР та європейським — світові роки.

Коли наші судді почнуть говорити? В кожному турі є результативні помилки. Хто і як за них відповідає?

У клубі зазначають, що якщо у керівництва суддівського корпусу є відповіді на ці питання, то реформу суддівського очищення та глобальної перекваліфікації арбітрів можна розпочинати. А те, що її потрібно розпочинати, не має бути жодних сумнівів.

"Панове судді, подивіться на своїх колег з Польщі та Румунії! Вони обслуговують матчі Ліги чемпіонів та Чемпіонату світу. Вам не набридло бути "героями" одних і тих же журналістських матеріалів? Вдумайтеся тільки — якщо суддівська бригада у нас просто якісно зробила свою роботу, то це вже подія туру! Прикро, дуже прикро...

Ще більш прикро, що це все відбувається під час повномасштабної війни. Ми граємо у футбол завдяки нашим захисникам. Граємо у тому числі заради їхніх емоцій. Ми знаємо, про що говоримо: згадайте неймовірну фанатську атмосферу під час квітневого матчу "Кривбас" — "Чорноморець". Ми маємо грати у футбол і зʼясовувати, хто сильніше, враховуючи лише спортивну складову. Так має бути завжди. Особливо в цей важкий і відповідальний для країни час", — запевнили “моряки”.

Наприкінці листа "Чорноморець" запропонував всім клубам УПЛ обʼєднати зусилля заради прозорих та чесних принципів суддівства.

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