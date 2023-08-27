"Шахтар" в меншості обіграв "Колос", "Чорноморець" поступився "Ворсклі"

Матч "Колос" — "Шахтар". Фото: "Колос"

В Українській прем’єр-лізі пройшли матчу 5-го туру. "Ворскла" приймала "Чорноморець", а "Шахтар" грав на виїзді у "Колоса".

"Ворскла" та "Шахтар" здобули перемоги, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Колос" — "Шахтар"

Першими рахунок відкрили "гірники". На 25-й хвилині Криськів з правого флангу штрафного прострілив на лінію воротарського майданчика, де Назарина відсвяткував виклик до збірної України голом у порожні ворота.

Потім на 39-й хвилині Гочолеїшвілі залишив команду у меншості. Після ВАР арбітр дав червону картку за грубий фол.

На другій доданій хвилині до першого тайму Криськів із центру поля розрізною передачею вивів Кащука на побачення з голкіпером — 2:0.

У другому таймі активніше створювали моменти господарі із Ковалівки, але так забити вони й не змогли.

"Колос" — "Шахтар" — 0:2

Голи: Назарина, 25, Кащук, 45+2

"Колос": Фесюн — Кукош, Бурда, Гончаренко — Лучкевич, Демченко (Велетень, 60), Богданов (Болбат, 41), Цуріков — Оріховський, Безбородько (Салабай, 46), Мякушко.

Головний тренер: Ярослав Вишняк.

"Шахтар": Різник — Гочолеішвілі, Козік (Ракіцький, 65), Матвієнко, Азарові — Степаненко (Кастілло, 74) — Зубков (В’юнник, 65), Назарина, Криськів, Кащук (Конопля, 64) — Сікан (Судаков, 65).

Головний тренер: Патрік Ван Леувен.

Попередження: Бурда — Судаков.

Вилучення: Гочолешвілі (грубе порушення).

"Ворскла" — "Чорноморець"

"Ворскла" активно розпочала матч, забивши на четвертій хвилині. Кане з центру поля віддав на хід Степанюку, який протягнув м'яч лівим флангом і після входу до штрафного майданчика пробив у дальній кут воріт — 1:0.

Перед великою перервою полтавцям вдалося подвоїти перевагу. Степанюк вивів Юрченка на ворота суперника, і той обіграв Путрю й пробив повз голкіпера.

У другому таймі на 54-й хвилині після створеного "Чорноморцем" моменту Пердута переправив м'яч у свої ворота — 2:1. Як виявилось, рахунок став фінальним у матчі.

"Ворскла" — "Чорноморець" — 2:1

Голи: Степанюк, 5, Юрченко, 45+1 — Пердута, 55, аг.

"Ворскла": Ісенко, Пердута, Скляр, Корнієнко (Нестеренко, 65), Юрченко (Кунья, 65), Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядін (Кулаковський, 89), Кане, Сантана (Хрипчук, 83).

Головний тренер: Віктор Скрипник.

"Чорноморець": Шевченко, Брагару (Хадіда, 46, Гучек, 88), Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Кузик, Шпорн, Штогрін (Вакула, 75), Ієде (Дада, 75), Бойчук (Авагімян, 46).

Головний тренер: Роман Григорчук.

Попередження: Скляр, Пердута — Шпорн, Салюк, Авагімян.

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