"Шахтер" в меньшинстве обыграл "Колос", "Черноморец" уступил "Ворскле"

Матч "Колос" - "Шахтер". Фото: "Колос"

В Украинской премьер-лиге прошли матчи 5-го тура. "Ворскла" принимала "Черноморец", а "Шахтер" играл на выезде у "Колоса".

"Ворскла" и "Шахтер" одержали победы, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Колос" — "Шахтер"

Первыми счет открыли "горняки". На 25-й минуте Криськив с правого фланга штрафной прострелил на линию вратарской, где Назарина отпраздновал вызов в сборную Украины голом в пустые ворота.

Затем на 39-й минуте Гочолеишвили оставил команду в меньшинстве. После ВАР арбитр дал красную карточку за грубый фол.

На второй добавленной минуте до первого тайма Криськив из центра поля разрезной передачей вывел Кащука на свидание с голкипером — 2:0.

Во втором тайме активнее создавали моменты хозяева из Ковалевки, но так забить они не смогли.

"Колос" — "Шахтер" — 0:2

Голы: Назарина, 25, Кащук, 45+2

"Колос": Фесюн — Кукош, Бурда, Гончаренко — Лучкевич, Демченко (Великан, 60), Богданов (Болбат, 41), Цуриков — Ореховский, Безбородько (Салабай, 46), Мякушко.

Главный тренер: Ярослав Вишняк.

"Шахтер": Ризнык — Гочолеишвили, Козик (Ракицкий, 65), Матвиенко, Азарове — Степаненко (Кастилло, 74) — Зубков (Вьюник, 65), Назарина, Криськив, Кащук (Конопля, 64) — Сикан (Судаков, 65).

Главный тренер: Патрик Ван Леувен.

Предупреждение: Бурда — Судаков.

Удаление: Гочолешвили (грубое нарушение).

"Ворскла" — "Черноморец"

"Ворскла" активно начала матч, забив на четвертой минуте. Кане из центра поля отдал на ход Степанюку, протянувшему мяч левым флангом и после входа в штрафную пробившему в дальний угол ворот — 1:0.

Перед большим перерывом полтавчанам удалось удвоить преимущество. Степанюк вывел Юрченко на ворота соперника и тот обыграл Путрю и пробил мимо голкипера.

Во втором тайме на 54-й минуте после созданного "Черноморцем" момента Пердута переправил мяч в свои ворота — 2:1. Как оказалось, счет стал финальным в матче.

"Ворскла" — "Черноморец" — 2:1

Голы: Степанюк, 5, Юрченко, 45+1 — Пердута, 55, аг.

"Ворскла": Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко (Нестеренко, 65), Юрченко (Кунья, 65), Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядин (Кулаковский, 89), Кане, Сантана (Хрипчук, 83).

Главный тренер: Виктор Скрипник.

"Черноморец": Шевченко, Брагару (Хадида, 46, Гучек, 88), Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин (Вакула, 75), Иеде (Дада, 75), Бойчук (Авагимян, 46).

Главный тренер: Роман Григорчук.

Предупреждения: Скляр, Пердута — Шпорн, Салюк, Авагимян.

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