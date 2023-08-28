"Черноморец" требует реформы системы судейства в украинском футболе

Григорчук раскритиковал систему судейства после игры с "Ворсклой". ФК "Черноморец"

Сначала Роман Григорчук после поражения от "Ворсклы" , а затем и футбольный клуб "Черноморец" сделали громкое заявление о том, что система футбольного судейства в Украине не выдерживает никакой критики. У клуба в течение нескольких последних месяцев накапливаются вопросы, на которые нет ответа.

Об этом клуб написал в своих соцсетях, передает портал Новини.LIVE.

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"Сразу отметим: мы понимаем, что вопрос о назначении пенальти в наши ворота за нарушение правил в метре от штрафной, неназначение пенальти в ворота соперника за ничейного счета, изъятие важного игрока за несуществующий фол накануне игры против лидера уже, как говорится, за пределами. Пропустили и забыли", — говорится в сообщении.

Но на более глобальные вопросы одесситы очень хотят найти ответы.

Среди основных вопросов:

По какому принципу у нас назначают судей на тот или иной матч?

Почему система ВАР в Украине до сих пор не охватывает все поединки тура, которые играют в течение трех дней?

Как назначают и готовят арбитров ВАР? Иногда создается впечатление, что между нашим ВАР и европейским — мировые годы.

Когда наши судьи начнут говорить? В каждом туре есть результативные ошибки. Кто и как за них отвечает?

В клубе отмечают, что если у руководства судейского корпуса есть ответы на эти вопросы, реформу судейской очистки и глобальной переквалификации арбитров можно начинать. А то, что ее нужно начинать, не должно быть никаких сомнений.

"Господа судьи, посмотрите на своих коллег из Польши и Румынии! Они обслуживают матчи Лиги чемпионов и Чемпионата мира. Вам не надоело быть "героями" одних и тех же журналистских материалов? Вдумайтесь только — если судейская бригада у нас просто качественно сделала свою работу, это уже событие тура!

Еще досаднее, что это все происходит во время полномасштабной войны. Мы играем в футбол благодаря нашим защитникам. Играем среди них ради их эмоций. Мы знаем, о чем говорим: вспомните невероятную фанатскую атмосферу во время апрельского матча "Кривбасс" — "Черноморец". Мы должны играть в футбол и выяснять, кто сильнее, учитывая только спортивную составляющую. Так должно быть всегда. Особенно в это тяжелое и ответственное для страны время", — заверили «моряки».

В конце письма "Черноморец" предложил всем клубам УПЛ объединить усилия для прозрачных и честных принципов судейства.

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