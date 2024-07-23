Володимир Салюк йде з Чорноморця в Металіст 1925 за велику суму

Футболіст "Чорноморця" Володимир Салюк. Фото: "Чорноморець"

Одеський "Чорноморець" продовжує розпродувати своїх найкращих гравців. З команди йдуть останні лідери колективу Романа Григорчука.

Одним із тих, хто піде, буде центральний захисник клубу Володимир Салюк, повідомило ТаТоТаке.

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Володимира Салюка у складі олімпійської збірної України. Фото: УАФ

Нова команда для Салюка

За інформацією джерела, Салюк перейде у "Металіст 1925" до Віктора Скрипника.

У боротьбі за талановитого футболіста "Металіст 1925" випередив львівські "Карпати". Харків'яни виявилися наполегливішими, оскільки вели Салюка півроку.

Як і "Карпати", "Металіст 1925" пропонував за Салюка 600 тисяч євро. При цьому харків'яни виграли конкуренцію, запропонувавши "Чорноморцю" 10% суми наступного трансферу.

Джерело стверджує, що Салюк підпише із клубом Першої ліги чотирирічний контракт.

Минулого сезону 22-річний основний центральний захисник олімпійської та молодіжної збірної України провів за "Чорноморець" 30 матчів.

"Металіст 1925" отримав шанс залишитися в УПЛ, якщо переможе у Фіналі чотирьох з "Минаєм", "Лівим берегом" та "Епіцентром". Міні-турнір розіграють, щоб визначити клуб, який замінить "Дніпро-1" в УПЛ.

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