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Черноморец за внушительную сумму продаст своего главного таланта в клуб Первой лиги

23 июля 2024 17:17
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Владимир Салюк уходит из Черноморца в Металлист 1925 за большую сумму
Футболист "Черноморца" Владимир Салюк. Фото: "Черноморец"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Одесский "Черноморец" продолжает распродавать своих лучших игроков. Из команды уходят последние лидеры коллектива Романа Григорчука.

Одним из ушедших будет центральный защитник клуба Владимир Салюк, сообщило ТаТоТаке.

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Владимир Салюк
Владимир Салюк в составе олимпийской сборной Украины. Фото: УАФ

Новая команда для Салюка

По информации источника, Салюк перейдет в "Металлист 1925" к Виктору Скрипнику.

В борьбе за талантливого футболиста "Металлист 1925" опередил львовские "Карпаты". Харьковчане оказались более настойчивыми, поскольку вели Салюка полгода.

Как и "Карпаты", "Металлист 1925" предлагал за Салюка 600 тысяч евро. При этом харьковчане выиграли конкуренцию, предложив "Черноморцу" 10% от суммы следующего трансфера.

Источник утверждает, что Салюк подпишет с клубом Первой лиги четырехлетний контракт.

В прошлом сезоне 22-летний основной центральный защитник олимпийский и молодежной сборной Украины провел за "Черноморец" 30 матчей.

"Металлист 1925" получил шанс остаться в УПЛ, если победит в Финале четырех с "Минаем", "Левым берегом" и "Эпицентром". Мини-турнир разыграют, чтобы определить клуб, который заменит "Днепр-1" УПЛ.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца. 

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Мудрик, Трубин и Таловеров кардинально изменили имидж — фото.

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футбол Черноморец Футбол трансферы УПЛ ФК Металлист 1925 Владимир Салюк

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