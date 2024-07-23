Владимир Салюк уходит из Черноморца в Металлист 1925 за большую сумму

Черноморец за внушительную сумму продаст своего главного таланта в клуб Первой лиги
Одесский "Черноморец" продолжает распродавать своих лучших игроков. Из команды уходят последние лидеры коллектива Романа Григорчука.
Одним из ушедших будет центральный защитник клуба Владимир Салюк, сообщило ТаТоТаке.
Новая команда для Салюка
По информации источника, Салюк перейдет в "Металлист 1925" к Виктору Скрипнику.
В борьбе за талантливого футболиста "Металлист 1925" опередил львовские "Карпаты". Харьковчане оказались более настойчивыми, поскольку вели Салюка полгода.
Как и "Карпаты", "Металлист 1925" предлагал за Салюка 600 тысяч евро. При этом харьковчане выиграли конкуренцию, предложив "Черноморцу" 10% от суммы следующего трансфера.
Источник утверждает, что Салюк подпишет с клубом Первой лиги четырехлетний контракт.
В прошлом сезоне 22-летний основной центральный защитник олимпийский и молодежной сборной Украины провел за "Черноморец" 30 матчей.
"Металлист 1925" получил шанс остаться в УПЛ, если победит в Финале четырех с "Минаем", "Левым берегом" и "Эпицентром". Мини-турнир разыграют, чтобы определить клуб, который заменит "Днепр-1" УПЛ.
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