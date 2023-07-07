"Чорноморець" зіграв з командою Нацгвардії товариський матч

Білокаменський з "Південної Пальміри" НГУ у підкаті. Фото: Дмитро Богомолов

Одеський "Чорноморець" продовжує підготовку до нового сезону. Перший спаринг на тренувальних зборах команда Романа Григорчука зіграла проти клубу Другої ліги "Реал Фарми" та перемогла 3:0, а в другому матчі зійшлися з колективом військових – "Південною Пальмірою" НГУ.

Як пройшла гра та хто залишився з лідерів у складі "моряків", в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

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Після минулого сезону з "Чорноморця" пішло близько 10 футболістів, серед яких лідери весняної частини Алефіренко, Демченко, Юсов, воротарі Непогодов та Паст, Гладкий та Плакса. Серед гравців, що лишились захисники Путря, Гучек та Єрмаков, півзахисники Кузик, Васільєв та Штогрін, легіонер Бадібанга. Брагару та Салюк в молодіжній збірній. Підписати контракти встигли з воротарями Олексієм Шевченко та Олегом Біликом.

Команди вітають одна одну перед матчем. Фото: Дмитро Богомолов

Суперник "Чорноморця" – одна з найсильніших аматорських команд Одеси. “Південна Пальміра” НГУ йде на другому місці в Чемпіонаті Одеси та Одеської області, на першому місці у своїй групі в Кубку Одеси. Команда унікальна, адже в ній усі виключно військові 11 бригади ім. Михайла Грушевського Південного територіального управління Національної гвардії України, є учасники бойових дій.

Команду очолює відомий фахівець Ілля Галюза, який сам грав за луганську "Зорю" та "Чорноморець", брав Кубок України з "Таврією".

Гвардійці вели в рахунку

Так от треба віддати належне нацгвардійцям, вони гідно грали на рівні клубу УПЛ. Навіть виграли перший тайм 1:0. Голом з пенальті відзначився Микола Ляшенко, який раніше виступав за "Дніпро-1" та ВПК Агро. Було ще кілька небезпечних моментів, щоб забити більше. В поперечину влучив Артем Кічук. Були моменти й в підопічних Романа Григорчука. Особливо небезпечно пробивав Ілля Путря. Після матчу він сказав про суперників, що це краща міська команда.

Ляшенко реалізував пенальті. Фото: Дмитро Богомолов

У другому таймі "моряки" провели ряд замін, випустили гравців, які на перегляді та забили 3 голи. Але гвардійці теж створювали загрози, контролювали м‘яч. Можливо їм трішки не пощастило, є над чим працювати, але головне вони перевірили свої сили з клубом еліти.

У "Чорноморця" наступний товариський матч у суботу проти ЛНЗ. Потім 12 липня гра з "Нивою" та 15-го з "Інгульцем". Перший тур в УПЛ вже 29 липня на виїзді проти ЛНЗ.

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