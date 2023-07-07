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"Черноморец" сыграл с командой Нацгвардии товарищеский матч

7 июля 2023 06:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Черноморец" сыграл с командой Нацгвардии товарищеский матч
Белокаменский из "Южной Пальмиры" НГУ в подкате. Фото: Дмитрий Богомолов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Одесский "Черноморец" продолжает подготовку к новому сезону. Первый спарринг на тренировочном сборе команда Романа Григорчука сыграла против клуба Второй лиги "Реал Фармы" и победила 3:0, а во втором матче сошлись с коллективом военных — "Южной Пальмирой" НГУ.

Как прошла игра и оставшийся из лидеров в составе "моряков", в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

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После прошлого сезона из "Черноморца" ушло около 10 футболистов, среди которых лидеры весенней части Алефиренко, Демченко, Юсов, вратари Непогодов и Паст, Гладкий и Плакса. Среди игроков остались защитники Путря, Гучек и Ермаков, полузащитники Кузык, Васильев и Штогрин, легионер Бадибанга. Брагару и Салюк в сборной. Подписать контракты успели с вратарями Алексеем Шевченко и Олегом Билыком.

НГУ
Команды поздравляют друг друга перед матчем. Фото: Дмитрий Богомолов

Соперник "Черноморца" — одна из самых сильных любительских команд Одессы. Южная Пальмира НГУ идет на втором месте в Чемпионате Одессы и Одесской области, на первом месте в своей группе в Кубке Одессы. Команда уникальна, ведь в ней все исключительно военные 11 бригады им. Михаила Грушевского Южного территориального управления Национальной гвардии Украины есть участники боевых действий.

Команду возглавляет известный специалист Илья Галюза, сам игравший за луганскую "Зарю" и "Черноморец", брал Кубок Украины с "Таврией".

Гвардейцы вели в счете

Так вот надо отдать должное нацгвардейцам, они достойно играли на уровне клуба УПЛ. Даже выиграли первый тайм 1:0. Голом с пенальти отличился Николай Ляшенко, ранее выступавший за "Днепр-1" и ВПК Агро. Было еще несколько опасных моментов, чтобы забить больше. В перекладину попал Артем Кичук. Были моменты и у подопечных Романа Григорчука. Особенно опасно пробивал Илья Путря. После матча он сказал о соперниках, что это лучшая городская команда.

НГУ
Ляшенко реализовал пенальти. Фото: Дмитрий Богомолов

Во втором тайме "моряки" провели ряд замен, выпустили игроков, которые на просмотре забили 3 гола. Но гвардейцы тоже создавали угрозы, контролировали мяч. Возможно, им немного не повезло, есть над чем работать, но главное они проверили свои силы с клубом элиты.

У "Черноморца" следующий товарищеский матч в субботу против ЛНЗ. Затем 12 июля игра с "Нивой" и 15-го с "Ингульцем". Первый тур в УПЛ уже 29 июля на выезде против ЛНЗ.

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