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Чудовий гол Довбика допоміг Жироні розгромити суперника — відео

21 квітня 2024 07:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Чудовий гол Довбика допоміг Жироні розгромити суперника — відео
Артем Довбик после забитого мяча. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У чемпіонаті Іспанії пройшли матчі 32-го туру. Третя команда турнірної таблиці "Жирона" приймала "Кадіс".

З перших хвилин матчу зіграв український форвард Артем Довбик, повідомив портал Новини.LIVE,

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Зазначимо, що вінгер каталонців Віктор Циганков лише цього тижня відновився від травми й ще не був готовий грати.

"Жирона" з Довбиком перемогли

Перед матчем у "Жирони" був статус фаворита, який вона підтвердила на початку гри. Вже на 9-й хвилині Ерік Гарсия с пасу Савіньо відкрив рахунок.

Каталонці подвоїли перевагу на 22-й хвилині, коли точно пробив по воротах Іван Мартін.

На 71-й хвилині Гутьєррес з лівого флангу віддав передачу на Довбика, який з третього дотику "розтріляв" ворота суперника.

Через десять хвилин після голу Довбика "Кадіс" один гол відквитав після удару Ескаланте. Але ще через хвилину Порту снову зробив рахунок розгромним.

Перемога гарантувала "Жироні" першу в її історії участь у єврокубках. Нижче Ліги конференцій команда не впаде.

"Жирона" — "Кадіс" — 4:1

Голи: Гарсія, 9, Мартін, 22, Довбик, 71, Порту, 82 -  Ескаланте, 81

"Жирона": Гассаніга — Гарсія, Лопес, Блінд — Коуту (Торре, 86), Еррера (Соліс, 58), Гарсія, Гутьєррес (Арнау, 76) — Довбик (Вілья, 86) — Морейра, Мартін (Порту, 76)

"Кадіс": Ледесма — Карселен Валенсія, Усу, Чуст, Пірес Сілва — Наварро Муньйос (Гвардіола, 86), Алькарас, Фернандес (Ескаланте, 46), Алехо (Марті, 70) — Хуанмі (Рамос Де ла Флор, 46), Гомес (Собріно, 70)

Попередження: Гутьєррес, Фернандес — Чуст.

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футбол
Артем Довбик
Іспанська Ла Ліга
Жирона
українські легіонери (футбол)

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