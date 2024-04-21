Замечательный гол Довбика помог Жироне разгромить соперника — видео

Артем Довбик после забитого мяча. Фото: "Жирона"

В чемпионате Испании прошли матчи 32-го тура. Третья команда турнирной таблицы "Жирона" принимала "Кадис".

С первых минут матча сыграл украинский форвард Артем Довбик, сообщил портал Новини.LIVE,

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"Жирона" с Довбиком победили

Перед матчем у "Жироны" был статус фаворита, который она подтвердила в начале игры. Уже на 9-й минуте Эрик Гарсия после паса Савиньо открыл счет.

Каталонцы удвоили преимущество на 22-й минуте, когда точно пробил по воротам Иван Мартин.

На 71-й минуте Гутьеррес с левого фланга отдал передачу на Довбика, который с третьего прикосновения "расстрелял" ворота соперника.

Через десять минут после гола Довбика "Кадис" один гол отквитал после удара Эскаланте. Но еще через минуту Порту снова сделал счет разгромным.

Победа гарантировала "Жироне" первое в ее истории участие в еврокубках. Ниже Лиги конференций команда не упадет.

Un dia que mai olvidarem, Girona! 🥹🫶 pic.twitter.com/ePVoBbFLxb - Girona FC (@GironaFC) April 20, 2024

"Жирона" - "Кадис" - 4:1

Голы: Гарсия, 9, Мартин, 22, Довбик, 71, Порту, 82 – Эскаланте, 81

"Жирона": Гассанига - Гарсия, Лопес, Блинд - Коуту (Торре, 86), Эррера (Солис, 58), Гарсия, Гутьеррес (Арнау, 76) - Довбик (Вилья, 86) - Морейра, Мартин (Порту, 76)

"Кадис": Ледесма - Карселен Валенсия, Усу, Чуст, Пирес Силва - Наварро Муньос (Гвардиола, 86), Алькарас, Фернандес (Эскаланте, 46), Алехо (Марти, 70) - Хуанми (Рамос Де ла Флор, 46) Гомес (Собрино, 70)

Предупреждение: Гутьеррес, Фернандес – Чуст.

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