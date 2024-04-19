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Довбик більше нецікавий — топклуб знайшов заміну українцю

19 квітня 2024 17:12
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Агабекян Карен
редактор
Довбик більше нецікавий — топклуб знайшов заміну українцю
Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридський "Атлетіко" може відмовитися від ідеї купити українського форварда "Жирони" Артема Довбика. У іспанського клубу з'явився новий кандидат на заміну Альваро Морати. 

"Атлетіко" почав цікавитися Сергію Гірассі зі "Штутгарта", повідомив портал AS.

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За інформацією джерела, 28-річний Гірассі стане для "Атлетіко" дешевшим варіантом. За Довбика доведеться заплатити не менше 30 млн євро, а футболіста "Штутгарта" можна купити за офіційну клаусулу — 17,5 млн євро. При цьому "Трансфермаркт" оцінює забивного нападника у 40 млн євро.

У поточному сезоні Гірассі у 25 матчах за "Штутгарт" забив 27 голів.

При цьому в "Атлетіко" є варіант зі змінником Гірассі. Клуб поверне з оренди до "Алавеса" 19-річного Самуеля Омородіона. Раніше цього футболіста купили у "Гранади" за шість мільйонів євро. Цього сезону він забив дев'ять голів у 31 матчі.

В "Атлетіко" хочуть розійтися із зірковим Альваро Моратою, який продовжує забивати, але має дуже велику для клубу зарплатню.

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футбол
Артем Довбик
Атлетико Мадрид
українські легіонери (футбол)

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