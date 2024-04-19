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Довбик больше неинтересен — топ-клуб нашел замену украинцу

19 апреля 2024 17:12
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик больше неинтересен — топ-клуб нашел замену украинцу
Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Мадридский "Атлетико" может отказаться от идеи купить украинского форварда "Жироны" Артема Довбика. У испанского клуба появился новый кандидат на смену Альваро Мораты.

"Атлетико" начал интересоваться Сергу Гирасси из "Штутгарта", сообщил портал AS.

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По информации источника, 28-летний Гирасси станет для "Атлетико" более дешевым вариантом. За Довбика придется заплатить не менее 30 млн евро, а футболиста "Штутгарта" можно купить за официальную клаусулу — 17,5 млн евро. При этом "Трансфермаркт" оценивает забивного нападающего в 40 млн евро.

В текущем сезоне Гирасси в 25 матчах за "Штутгарт" забил 27 голов.

При этом в "Атлетико" есть вариант со сменщиком "Гирасси". Клуб вернет из аренды в "Алавес" 19-летнего Самуэля Омородиона. Ранее этого футболиста купили у "Гранады" за шесть миллионов евро. В текущем сезоне он забил девять голов в 31 матче.

В "Атлетико" хотят расстаться со звездным Альваро Моратой, который продолжает забивать, но имеет очень большую для клуба зарплату.

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футбол
Артем Довбик
Атлетико Мадрид
украинские легионеры (футбол)

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