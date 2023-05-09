Дадуть фори молодим: матч ветеранів на честь ювілеїв Зубкова та Поліщука

Олександр Поліщук б'ється за м'яч (справа в синьому), Віктор Зубков слідкує (сьомий номер). Фото: Петро Рибак

Надзвичайна футбольна подія — матч серед ветеранів на честь ювілейних дат легендарних гравців — 80-річчя Віктора Зубкова та 75-річчя Олександра Поліщука пройшов в Одесі. Зустріч відвідав віцепрезидент УАФ Олег Протасов та експрезидент Української асоціації футболу Анатолій Коньков.

Відвідав поєдинок та поспілкувався з героями спортивний журналіст Новини.LIVE.

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Віктор Захарович Зубков та Олександр Дмитрович Поліщук залишили величезний внесок у розвиток футболу Одещини та продовжують дивувати всіх своєю майстерністю. Вони не тільки виходили на поле в складі команди "моряків" у 60-х та 70-х роках, а також досі продовжують тренувати та виховувати молоді таланти.

А як жваво вони у своєму поважному віці виглядають на полі. М’яч в цих аксакалів відібрати дуже складно.

"Тому що поважають", — жартує Захарич.

Віктор Зубков проти Олексія Гая. Фото: Петро Рибак

Перед початком поєдинку на стадіоні "Центральний" в селищі міського типу Таїрове оркестр 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України зворушливо виконав гімн України та кілька маршів, що надало важливому заходу святкову та урочисту атмосферу. Під ці звуки на поле вийшли справжні зірки: Андрій Телесненко, Іван Гецко, Володимир Мусолітін, Леонід Гайдаржи, Ілля Галюза, Олексій Гай, Денис Колчин, Олександр Бондаренко та багато інших ветеранів разіних епох "Чорноморця". Судив матч Віталій Годулян.

Організатором заходу виступила Одеська обласна футбольна асоціація. Від Української асоціації футболу привітання та подарунки ювілярам передали віцепрезидент Олег Протасов та експрезидент Анатолій Коньков.

"Сьогодні у нас два ювіляри, яким ми бажаємо здоров’я та щастя, довголіття. Це завжди велике свято для людей футболу — зустріч ветеранів. Дякую Григорію Бібергалу та всім організаторам. Ми підтримуємо футбол та ветеранів", — сказав Олег Протасов.

Місюра, Григорчук, Самсонов, Бібергал, Коньков, Найда, Протасов. Фото: Петро Рибак

Також матч відвідали та привезли подарунки ювілярам керівництво та головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук.

"Величезна честь знаходитись та спілкуватися з людьми, які здобували усю славу Одеського футболу. Це скарб, який треба зберігати. Я бачу форму наших ювілярів, як вони рухаються у своєму віці — це приклад для всіх молодих людей. Це приклад професіоналізму", — відзначив Роман Григорчук.

Перемогла дружба

Як часто буває в таких матчах команди зіграли внічию 3:3. За команду Віктора Зубкова забивали Володимир Мусолітін, Іван Гецько та Ілля Галюза, а в команді Олександра Поліщука дублем відзначився Олексій Антонов, в якого в цей день теж був День Народження та Олександр Згура. Один з ювілярів Олександр Поліщук не зумів реалізувати пенальті, а воротар Геннадій Альтман потягнув кілька "мертвих" м’ячів.

Воротар Геннадій Альтман став одним з героїв матчу. Фото: Петро Рибак

"Тут футбольна аура, тут кисню багацько. Добра традиція. Тут були Блохін, Бєланов, Канчельскіс й зараз поважні люди приїхали, які поважають Одеський футбол. Коньков – це наш Беккенбауер. Протасов – найкращий нападник свого часу. Це наша гордість й добре, що це в нашому регіоні", — підкреслив ювіляр Віктор Зубков.

Віктор Зубков грає на "другому поверсі". Фото: архів Віктора Зубкова

Такі події насправді продовжують життя легендам, а також звертають увагу молоді на історію. Додамо, що Віктор Зубков є бронзовим призером в складі "Чорноморця" в 1974 році, а Олександр Поліщук є одним з наймолодших капітанів "моряків" тієї епохи. Зараз Зубков працює в ДЮФК "Атлетик", а Поліщук тренує дітей в Красносілці.

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