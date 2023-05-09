Дадут фору молодым: матч ветеранов в честь юбилеев Зубкова и Полищука

Александр Полищук сражается за мяч (дело в синем), Виктор Зубков следит (седьмой номер). Фото: Петр Рыбак

Чрезвычайное футбольное событие — матч среди ветеранов в честь юбилейных дат легендарных игроков — 80-летия Виктора Зубкова и 75-летия Александра Полищука прошел в Одессе. Встречу посетил вице-президент УАФ Олег Протасов и экс-президент Украинской ассоциации футбола Анатолий Коньков.

Посетил поединок и пообщался с героями спортивного журналиста Новини.LIVE

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Виктор Захарович Зубков и Александр Дмитриевич Полищук оставили огромный вклад в развитие футбола Одесской области и продолжают удивлять всех своим мастерством. Они не только выходили на поле в составе команды "моряков" в 60-х и 70-х годах, но до сих пор продолжают тренировать и воспитывать молодые таланты.

А как живо они в своем почтенном возрасте смотрятся на поле. Мяч у этих аксакалов отобрать очень сложно.

"Потому что уважают", — шутит Захарыч.

Виктор Зубков против Алексея Гая. Фото: Петр Рыбак

Перед началом поединка на стадионе "Центральный" в поселке городского типа Таирово оркестр 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины трогательно исполнил гимн Украины и несколько маршей, что дало важное мероприятие праздничную и торжественную атмосферу. Под эти звуки на поле вышли настоящие звезды: Андрей Телесненко, Иван Гецко, Владимир Мусолитин, Леонид Гайдаржи, Илья Галюза, Алексей Гай, Денис Колчин, Александр Бондаренко и многие другие ветераны разных эпох "Черноморца". Судил матч Виталий Годулян.

Организатором мероприятия выступила Одесская областная футбольная ассоциация. От Украинской ассоциации футбола поздравления и подарки юбилярам передали вице-президент Олег Протасов и экс-президент Анатолий Коньков.

"Сегодня у нас 2 юбиляра, которым мы желаем здоровья и счастья, долголетия. Это всегда большой праздник для людей футбола — встреча ветеранов. Спасибо Григорию Бибергалу и всем организаторам. Мы поддерживаем футбол и ветеранов", — сказал Олег Протасов.

Мисюра, Григорчук, Самсонов, Бибергал, Коньков, Найд, Протасов. Фото: Петр Рыбак

Также матч посетили и привезли подарки юбилярам руководство и главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук.

"Огромная честь находиться и общаться с людьми, которые снискали всю славу Одесского футбола. Это сокровище, которое нужно хранить. Я вижу форму наших юбиляров, как они двигаются в своем возрасте — это пример для всех молодых людей. Это пример профессионализма", — отметил Роман Григорчук.

Победила дружба

Как часто бывает, в таких матчах команды сыграли вничью 3:3. За команду Виктора Зубкова забивали Владимир Мусолитин, Иван Гецко и Илья Галюза, а в команде Александра Полищука дублем отличился Алексей Антонов, у которого в этот день тоже был День Рождения и Александр Згура. Один из юбиляров Александр Полищук не сумел реализовать пенальти, а вратарь Геннадий Альтман потянул несколько "мертвых" мячей.

Вратарь Геннадий Альтман стал одним из героев матча. Фото: Петр Рыбак

"Здесь футбольная аура, здесь кислорода много. Хорошая традиция. Здесь были Блохин, Беланов, Канчельскис и сейчас уважаемые люди приехали, которые уважают Одесский футбол. Коньков — это наш Беккенбауэр. Протасов — лучший нападающий своего времени. Это наша гордость и хорошо, что это в нашем регионе", — подчеркнул юбиляр Виктор Зубков.

Віктор Зубков грає на "другому поверсі". Фото: архів Віктора Зубкова

Такие события действительно продолжают жизнь легендам, а также обращают внимание молодежи на историю. Виктор Зубков является бронзовым призером в составе "Черноморца" в 1974 году, а Александр Полищук является одним из самых молодых капитанов "моряков" той эпохи. Сейчас Зубков работает в ДЮФК "Атлетик", а Полищук тренирует детей в Красноселке.

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