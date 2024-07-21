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Дайчу повідомили про інтерес Наполі до Миколенка — що відповів тренер

21 липня 2024 07:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Евертон відхилив пропозицію Наполі щодо Віталія Миколенка
Віталій Миколенко перед матчем "Евертона". Фото: instagram.com/mikola_16/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Поки український лівий захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко відновлюється від травми, навколо нього продовжуються трансферні чутки. Згідно з останніми, футболіста хоче купити італійський "Наполі".

За інформацією видання Football Insider, про інтерес "Наполі" до Миколенка керівництво "Евертона" доповіло головному тренеру Шону Дайчу.

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Шон Дайч
Шон Дайч. Фото: REUTERS/Tony Obrien

"Евертон" вирішив долю Миколенка

Після спілкування з Дайчем керівництво "Евертона" повідомило, що продаж Миколенка не входить в їхні плани.

Дайч не хоче залишатися без одного з основних гравців захисту, без якого важко уявили лівий фланг команди. При цьому Шон планує залишити Віталія основним гравцем клубу в наступному сезоні. Саме тому на трансфер було накладено вето головного тренера.

Зазначимо, що Миколенко має з "Евертоном" контракт до 30 червня 2026 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює футболіста у 28 млн євро.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

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