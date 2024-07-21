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Дайчу сообщили об интересе Наполи к Миколенко — что ответил тренер

21 июля 2024 07:01
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Эвертон отклонил предложение Наполи по Виталию Миколенко
Виталий Миколенко перед матчем "Эвертона". Фото: instagram.com/mikola_16/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Пока украинский левый защитник английского Эвертона Виталий Миколенко восстанавливается от травмы, вокруг него продолжаются трансферные слухи. Согласно последним, футболиста хочет купить итальянский "Наполи".

По информации издания Football Insider, об интересе "Наполи" к Миколенко руководство "Эвертона" доложило главному тренеру Шону Дайчу.

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Шон Дайч
Шон Дайч. Фото: REUTERS/Tony Obrien

"Эвертон" решил судьбу Миколенко

После общения с Дайчем руководство "Эвертона" сообщило, что продажа Миколенко не входит в их планы.

Дайч не хочет оставаться без одного из основных игроков защиты, без которого тяжело представить левый фланг команды. При этом Шон планирует оставить Виталия основным игроком клуба в следующем сезоне. Именно поэтому на трансфер было наложено вето главного тренера.

Отметим, что у Миколенко с "Эвертоном" контракт до 30 июня 2026 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в 28 млн евро.

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