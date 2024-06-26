Олександр Алієв доставив допомогу від Даріо Срни військовим у зону бойових дій

Даріо Срна зробив подарунок українським військовим — фото
Колишній український футболіст збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв із волонтерською метою поїхав у зону бойових дій. Один із подарунків через нього передав спортивний директор донецького "Шахтаря", хорват Даріо Срна.
Про подарунок військовим від Срни Алієв повідомив у Instagram.
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За інформацією Алієва, Срна передав автомобіль 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
"Даріо передав машину пацанам на фронт, ти справжній патріот України", — написав Алієв.
Зазначимо, що Алієв, який раніше служив у територіальній обороні ЗСУ, зараз займається волонтерством. Колишній футболіст постійно їздить на фронт до військових та передає допомогу.
Також Алієв не забуває про футбол. Проте ігри у нього благодійні, кінцевою метою яких є допомога фронту. Цікаво, що Олександр є етнічним росіянином, який через війну в Україні перестав спілкуватися зі своїми батьками, які підтримують російську агресію.
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